СИЗО и санаторий: где еще в Курганской области откроются избирательные участки

На выборах губернатора Курганской области избирательные участки откроют в СИЗО

Облизбирком назвал, где можно проголосовать на выборах губернатора Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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На выборах губернатора Курганской области, которые состоятся 8 сентября, избирательные участки откроют в нестандартных местах. Жители региона смогут отдать свой голос за кандидата в СИЗО и санатории. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Избирательной комиссии по Курганской области.

«В день голосования 8 сентября на выборах губернатора Курганской области свои двери для избирателей откроет 791 избирательный участок, а также 4 — в местах временного пребывания граждан: это Курганская областная клиническая больница, Курганская больница скорой медицинской помощи, санаторий „Жемчужина Зауралья“ и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области», — цитируют в посте председателя курганского избиркома Романа Скиндерева.

Участковые избирательные комиссии начнут свою работу с 28 августа, занимаясь подготовкой к дню голосования. На выборы губернатора заявлено пять кандидатов. Помимо этого также пройдут выборы в депутаты Курганской гордумы (заявлено 347 кандидатов). Избирателям будет предоставлена возможность проголосовать по месту нахождения и на дому. Досрочное голосование на выборах депутатов городской Думы будет доступно с 28 августа по 7 сентября.

Ранее URA.RU писало, что избирательная комиссия Курганской области утвердила форму и текст бюллетеней для предстоящих выборов губернатора. В бюллетене будут указаны фамилии пяти кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. Всего Курганской городской типографией будет изготовлено 650 тысяч бюллетеней.