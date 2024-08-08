СИЗО и санаторий: где еще в Курганской области откроются избирательные участки

На выборах губернатора Курганской области избирательные участки откроют в СИЗО
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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
Облизбирком назвал, где можно проголосовать на выборах губернатора Курганской области Фото:
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Выборы губернатора Курганской области — 2024

На выборах губернатора Курганской области, которые состоятся 8 сентября, избирательные участки откроют в нестандартных местах. Жители региона смогут отдать свой голос за кандидата в СИЗО и санатории. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Избирательной комиссии по Курганской области.

«В день голосования 8 сентября на выборах губернатора Курганской области свои двери для избирателей откроет 791 избирательный участок, а также 4 — в местах временного пребывания граждан: это Курганская областная клиническая больница, Курганская больница скорой медицинской помощи, санаторий „Жемчужина Зауралья“ и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области», — цитируют в посте председателя курганского избиркома Романа Скиндерева.

Участковые избирательные комиссии начнут свою работу с 28 августа, занимаясь подготовкой к дню голосования. На выборы губернатора заявлено пять кандидатов. Помимо этого также пройдут выборы в депутаты Курганской гордумы (заявлено 347 кандидатов). Избирателям будет предоставлена возможность проголосовать по месту нахождения и на дому. Досрочное голосование на выборах депутатов городской Думы будет доступно с 28 августа по 7 сентября.

Ранее URA.RU писало, что избирательная комиссия Курганской области утвердила форму и текст бюллетеней для предстоящих выборов губернатора. В бюллетене будут указаны фамилии пяти кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. Всего Курганской городской типографией будет изготовлено 650 тысяч бюллетеней.

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На выборах губернатора Курганской области, которые состоятся 8 сентября, избирательные участки откроют в нестандартных местах. Жители региона смогут отдать свой голос за кандидата в СИЗО и санатории. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Избирательной комиссии по Курганской области. «В день голосования 8 сентября на выборах губернатора Курганской области свои двери для избирателей откроет 791 избирательный участок, а также 4 — в местах временного пребывания граждан: это Курганская областная клиническая больница, Курганская больница скорой медицинской помощи, санаторий „Жемчужина Зауралья“ и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области», — цитируют в посте председателя курганского избиркома Романа Скиндерева. Участковые избирательные комиссии начнут свою работу с 28 августа, занимаясь подготовкой к дню голосования. На выборы губернатора заявлено пять кандидатов. Помимо этого также пройдут выборы в депутаты Курганской гордумы (заявлено 347 кандидатов). Избирателям будет предоставлена возможность проголосовать по месту нахождения и на дому. Досрочное голосование на выборах депутатов городской Думы будет доступно с 28 августа по 7 сентября. Ранее URA.RU писало, что избирательная комиссия Курганской области утвердила форму и текст бюллетеней для предстоящих выборов губернатора. В бюллетене будут указаны фамилии пяти кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. Всего Курганской городской типографией будет изготовлено 650 тысяч бюллетеней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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