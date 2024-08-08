В Кургане подростки залезли на крышу девятиэтажки и кидали камни. Видео

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Город. Курган., подростки, пацаны, парни
Курганцы возмущены поведению подростков, которые кидали камни с крыши Фото:

Курганские подростки залезли на крышу дома на бульваре Солнечном и кидались камнями в машины. Местные жители переживают за безопасность мимо проходящих людей и самих школьников, которые ходят по девятому этажу. О происшествии корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.

«На бульваре Солнечном, а именно на крыше дома №13, бегали маленькие хулиганы, на видео видно, как мальчики кидаются камнями в машины, которые стоят внизу. Так в машину прилетел большой камень, сработала сигнализация», — делятся с URA.RU курганцы.

Местные жители призывают подростков остановиться и перестать кидаться камнями. Молодежь также призывают думать о последствиях, потому что опасность на крыше девятиэтажного дома может создать один лишний шаг. «Сделаете больно себе, так еще и проблем родителям нахватаете», — с таким обращение выступили жители дома.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Кургану, чтобы узнать, поступали ли жалобы на подростков в правоохранительные органы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

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Курганские подростки залезли на крышу дома на бульваре Солнечном и кидались камнями в машины. Местные жители переживают за безопасность мимо проходящих людей и самих школьников, которые ходят по девятому этажу. О происшествии корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. «На бульваре Солнечном, а именно на крыше дома №13, бегали маленькие хулиганы, на видео видно, как мальчики кидаются камнями в машины, которые стоят внизу. Так в машину прилетел большой камень, сработала сигнализация», — делятся с URA.RU курганцы. Местные жители призывают подростков остановиться и перестать кидаться камнями. Молодежь также призывают думать о последствиях, потому что опасность на крыше девятиэтажного дома может создать один лишний шаг. «Сделаете больно себе, так еще и проблем родителям нахватаете», — с таким обращение выступили жители дома. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Кургану, чтобы узнать, поступали ли жалобы на подростков в правоохранительные органы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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