Курганцы возмущены поведению подростков, которые кидали камни с крыши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские подростки залезли на крышу дома на бульваре Солнечном и кидались камнями в машины. Местные жители переживают за безопасность мимо проходящих людей и самих школьников, которые ходят по девятому этажу. О происшествии корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.

«На бульваре Солнечном, а именно на крыше дома №13, бегали маленькие хулиганы, на видео видно, как мальчики кидаются камнями в машины, которые стоят внизу. Так в машину прилетел большой камень, сработала сигнализация», — делятся с URA.RU курганцы.

Местные жители призывают подростков остановиться и перестать кидаться камнями. Молодежь также призывают думать о последствиях, потому что опасность на крыше девятиэтажного дома может создать один лишний шаг. «Сделаете больно себе, так еще и проблем родителям нахватаете», — с таким обращение выступили жители дома.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Кургану, чтобы узнать, поступали ли жалобы на подростков в правоохранительные органы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.