10 августа 2024
09 августа 2024

Курганский боксер Мишечкин одержал победу в поединке с соперником из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, турнир, соревнования, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Судьи отдали победу Константину Мишечкину Фото:

Боксер из Кургана Константин Мишечкин одержал первую победу в бое с Рустамом Ходжаевым из Москвы. Об этом сообщили в промоутерской компании России и Европы RCC Boxing Promotions.

«Константин Мишечкин и Рустам Ходжаев открыли вечер бокса „Путь в RCC“. Мишечкин одержал победу в профессионалах. Ходжаев активно начал бой, серийно атаковал и действовал первым номером, но в конце стартового раунда Мишечкин проваливал соперника», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Во втором раунде курганский боксер обрушил серию ударов на ближней дистанции, после чего Ходжаев оказался в нокдауне. Во второй половине боя Константин развивал успех, хорошо комбинировал и менял этажи атак, но бой дошел до судейского решения, где победа досталась ему.

Сообщалось, что курганский боксер Константин Мишечкин дебютирует в Екатеринбурге. Он выступает в весовой категории 76,2 килограмма.

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Боксер из Кургана Константин Мишечкин одержал первую победу в бое с Рустамом Ходжаевым из Москвы. Об этом сообщили в промоутерской компании России и Европы RCC Boxing Promotions. «Константин Мишечкин и Рустам Ходжаев открыли вечер бокса „Путь в RCC“. Мишечкин одержал победу в профессионалах. Ходжаев активно начал бой, серийно атаковал и действовал первым номером, но в конце стартового раунда Мишечкин проваливал соперника», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Во втором раунде курганский боксер обрушил серию ударов на ближней дистанции, после чего Ходжаев оказался в нокдауне. Во второй половине боя Константин развивал успех, хорошо комбинировал и менял этажи атак, но бой дошел до судейского решения, где победа досталась ему. Сообщалось, что курганский боксер Константин Мишечкин дебютирует в Екатеринбурге. Он выступает в весовой категории 76,2 килограмма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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