Курганский боксер Мишечкин одержал победу в поединке с соперником из Москвы

11 августа 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Судьи отдали победу Константину Мишечкину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боксер из Кургана Константин Мишечкин одержал первую победу в бое с Рустамом Ходжаевым из Москвы. Об этом сообщили в промоутерской компании России и Европы RCC Boxing Promotions. «Константин Мишечкин и Рустам Ходжаев открыли вечер бокса „Путь в RCC“. Мишечкин одержал победу в профессионалах. Ходжаев активно начал бой, серийно атаковал и действовал первым номером, но в конце стартового раунда Мишечкин проваливал соперника», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Во втором раунде курганский боксер обрушил серию ударов на ближней дистанции, после чего Ходжаев оказался в нокдауне. Во второй половине боя Константин развивал успех, хорошо комбинировал и менял этажи атак, но бой дошел до судейского решения, где победа досталась ему. Сообщалось, что курганский боксер Константин Мишечкин дебютирует в Екатеринбурге. Он выступает в весовой категории 76,2 килограмма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боксер из Кургана Константин Мишечкин одержал первую победу в бое с Рустамом Ходжаевым из Москвы. Об этом сообщили в промоутерской компании России и Европы RCC Boxing Promotions. «Константин Мишечкин и Рустам Ходжаев открыли вечер бокса „Путь в RCC“. Мишечкин одержал победу в профессионалах. Ходжаев активно начал бой, серийно атаковал и действовал первым номером, но в конце стартового раунда Мишечкин проваливал соперника», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Во втором раунде курганский боксер обрушил серию ударов на ближней дистанции, после чего Ходжаев оказался в нокдауне. Во второй половине боя Константин развивал успех, хорошо комбинировал и менял этажи атак, но бой дошел до судейского решения, где победа досталась ему. Сообщалось, что курганский боксер Константин Мишечкин дебютирует в Екатеринбурге. Он выступает в весовой категории 76,2 килограмма.