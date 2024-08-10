Боксер из Кургана Мишечкин дебютирует в Екатеринбурге

10 августа 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Бой Константина Мишечкина станет первым в его профессиональной карьере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пройдет турнир по боксу, во время которого дебютирует курганский боксер Константин Мишечкин. Об этом рассказал депутат областной думы Дмитрий Ильтяков. «В Екатеринбурге 10 августа состоится турнир по боксу серии „Путь в RCC“, на котором молодые боксеры получат шанс проявить себя, а также подписать контракт с RCC Boxing Promotions. Среди дебютантов — курганский боксер, воспитанник спортивного клуба „Велес“ Константин Мишечкин», — рассказал Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Костя дебютирует в весовой категории 76,2 килограмма. Депутат отметил, что будет его первый профессиональный бой. Соперником боксера станет Рустам Ходжаев из Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пройдет турнир по боксу, во время которого дебютирует курганский боксер Константин Мишечкин. Об этом рассказал депутат областной думы Дмитрий Ильтяков. «В Екатеринбурге 10 августа состоится турнир по боксу серии „Путь в RCC“, на котором молодые боксеры получат шанс проявить себя, а также подписать контракт с RCC Boxing Promotions. Среди дебютантов — курганский боксер, воспитанник спортивного клуба „Велес“ Константин Мишечкин», — рассказал Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Костя дебютирует в весовой категории 76,2 килограмма. Депутат отметил, что будет его первый профессиональный бой. Соперником боксера станет Рустам Ходжаев из Москвы.