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В центре Тюмени образовалась многокилометровая пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка растянулась от Зареки до набережной
Пробка растянулась от Зареки до набережной Фото:

В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев образовалась многокилометровая пробка. По данным 2ГИС, машины стоят от набережной до ТЦ «Панама». Отмечается, что причиной дорожного затора могла стать поломка автобуса. 

«Средний ряд. Правый ряд. Автобус на две полосы на перекрестке Республики Челюскинцев», — написал пользователь Марат в приложении 2ГИС.

Комментарий от ГИБДД Тюменской области ожидается. Ситуация с пробками в городе оценивается на четыре балла.

Пробка растянулась от ТЦ "Панама" до набережной
Пробка растянулась от ТЦ "Панама" до набережной
Фото:

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В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев образовалась многокилометровая пробка. По данным 2ГИС, машины стоят от набережной до ТЦ «Панама». Отмечается, что причиной дорожного затора могла стать поломка автобуса.  «Средний ряд. Правый ряд. Автобус на две полосы на перекрестке Республики Челюскинцев», — написал пользователь Марат в приложении 2ГИС. Комментарий от ГИБДД Тюменской области ожидается. Ситуация с пробками в городе оценивается на четыре балла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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