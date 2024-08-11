Пробка растянулась от Зареки до набережной
В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев образовалась многокилометровая пробка. По данным 2ГИС, машины стоят от набережной до ТЦ «Панама». Отмечается, что причиной дорожного затора могла стать поломка автобуса.
«Средний ряд. Правый ряд. Автобус на две полосы на перекрестке Республики Челюскинцев», — написал пользователь Марат в приложении 2ГИС.
Комментарий от ГИБДД Тюменской области ожидается. Ситуация с пробками в городе оценивается на четыре балла.
Пробка растянулась от ТЦ "Панама" до набережной
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