12 августа 2024

Тюменцев призвали помочь одеждой и едой жителям Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы могут помочь курянам продуктами, новой одеждой и средствами гигиены
Тюменцы могут помочь курянам продуктами, новой одеждой и средствами гигиены Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жителей Тюмени, а также других городов и районов региона, призвали оказать гуманитарную помощь жителям атакуемой ВСУ Курской области: есть потребность в продуктах, одежде, предметах гигиены и прочих вещах первой необходимости. Об этом на брифинге с журналистами рассказал руководитель департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

«В Тюменской области организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Курские коллеги прислали нам перечень того, что необходимо. Это продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены, постельные принадлежности, одежда. Огромная просьба приносить новые вещи, не бывшие в употреблении», — рассказал журналистам Дмитрий Грамотин.

Гуманитарную помощь тюменцы могут сдать в несколько пунктов приема. В областной столице они находятся по следующим адресам:

  • волонтерский центр «Союза женщин России»: ул. Горького, 66;
  • общественный штаб поддержки партии «Единая Россия»: ул. Водопроводная, 36;
  • центр «Семья»: ул. Геологоразведчиков, 14а, ул. Ермака, 1а;
  • дворец творчества и спорта «Пионер»: ул. Челюскинцев, 46.

В других муниципалитетах Тюменской области сбор помощи также ведется. Принести вещи можно в центры социального обслуживания по месту жительства.

Ранее URA.RU псиало, что Тюменская область готова принять у себя эвакуированных жителей Курской области. Люди покидают свои дома из-за атак со стороны ВСУ.

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Жителей Тюмени, а также других городов и районов региона, призвали оказать гуманитарную помощь жителям атакуемой ВСУ Курской области: есть потребность в продуктах, одежде, предметах гигиены и прочих вещах первой необходимости. Об этом на брифинге с журналистами рассказал руководитель департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин. «В Тюменской области организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Курские коллеги прислали нам перечень того, что необходимо. Это продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены, постельные принадлежности, одежда. Огромная просьба приносить новые вещи, не бывшие в употреблении», — рассказал журналистам Дмитрий Грамотин. Гуманитарную помощь тюменцы могут сдать в несколько пунктов приема. В областной столице они находятся по следующим адресам: В других муниципалитетах Тюменской области сбор помощи также ведется. Принести вещи можно в центры социального обслуживания по месту жительства. Ранее URA.RU псиало, что Тюменская область готова принять у себя эвакуированных жителей Курской области. Люди покидают свои дома из-за атак со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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