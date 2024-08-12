Тюменцев призвали помочь одеждой и едой жителям Курской области

Жителей Тюмени, а также других городов и районов региона, призвали оказать гуманитарную помощь жителям атакуемой ВСУ Курской области: есть потребность в продуктах, одежде, предметах гигиены и прочих вещах первой необходимости. Об этом на брифинге с журналистами рассказал руководитель департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин.
«В Тюменской области организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Курские коллеги прислали нам перечень того, что необходимо. Это продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены, постельные принадлежности, одежда. Огромная просьба приносить новые вещи, не бывшие в употреблении», — рассказал журналистам Дмитрий Грамотин.
Гуманитарную помощь тюменцы могут сдать в несколько пунктов приема. В областной столице они находятся по следующим адресам:
- волонтерский центр «Союза женщин России»: ул. Горького, 66;
- общественный штаб поддержки партии «Единая Россия»: ул. Водопроводная, 36;
- центр «Семья»: ул. Геологоразведчиков, 14а, ул. Ермака, 1а;
- дворец творчества и спорта «Пионер»: ул. Челюскинцев, 46.
В других муниципалитетах Тюменской области сбор помощи также ведется. Принести вещи можно в центры социального обслуживания по месту жительства.
Ранее URA.RU псиало, что Тюменская область готова принять у себя эвакуированных жителей Курской области. Люди покидают свои дома из-за атак со стороны ВСУ.
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