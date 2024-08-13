13 августа 2024

Как понять болен ли ваш домашний питомец бешенством. Инфографика

Симптомы бешенства у кошек и собак зависят от стадии болезни
© Служба новостей «URA.RU»
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Домашний питомец может заразиться бешенством от диких животных Фото:

Случаев заболеваемости людей бешенством на территории ЯНАО не зарегистрировано, однако болеть могут питомцы. О том, как понять болен ли ваш питомец и как проявляется бешенство у животных, смотрите в карточках URA.RU.

Бешенство — это опасное вирусное заболевание. Оно протекает в острой форме и поражает нервную систему животных и людей. Вирус передается через слюну зараженного.

В случае выявления первых признаков болезни у домашних животных — необходимо срочно обратиться к врачу. Ранее редакция URA.RU сообщила, что тысячи вакцин против бешенства разбрасывают по лесам ЯНАО. Оральная иммунизация является основным способом профилактики бешенства среди диких плотоядных животных.

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Случаев заболеваемости людей бешенством на территории ЯНАО не зарегистрировано, однако болеть могут питомцы. О том, как понять болен ли ваш питомец и как проявляется бешенство у животных, смотрите в карточках URA.RU. Бешенство — это опасное вирусное заболевание. Оно протекает в острой форме и поражает нервную систему животных и людей. Вирус передается через слюну зараженного. В случае выявления первых признаков болезни у домашних животных — необходимо срочно обратиться к врачу. Ранее редакция URA.RU сообщила, что тысячи вакцин против бешенства разбрасывают по лесам ЯНАО. Оральная иммунизация является основным способом профилактики бешенства среди диких плотоядных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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