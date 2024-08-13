Случаев заболеваемости людей бешенством на территории ЯНАО не зарегистрировано, однако болеть могут питомцы. О том, как понять болен ли ваш питомец и как проявляется бешенство у животных, смотрите в карточках URA.RU.
Бешенство — это опасное вирусное заболевание. Оно протекает в острой форме и поражает нервную систему животных и людей. Вирус передается через слюну зараженного.
В случае выявления первых признаков болезни у домашних животных — необходимо срочно обратиться к врачу. Ранее редакция URA.RU сообщила, что тысячи вакцин против бешенства разбрасывают по лесам ЯНАО. Оральная иммунизация является основным способом профилактики бешенства среди диких плотоядных животных.
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Случаев заболеваемости людей бешенством на территории ЯНАО не зарегистрировано, однако болеть могут питомцы. О том, как понять болен ли ваш питомец и как проявляется бешенство у животных, смотрите в карточках URA.RU.
Бешенство — это опасное вирусное заболевание. Оно протекает в острой форме и поражает нервную систему животных и людей. Вирус передается через слюну зараженного. В случае выявления первых признаков болезни у домашних животных — необходимо срочно обратиться к врачу. Ранее редакция URA.RU сообщила, что тысячи вакцин против бешенства разбрасывают по лесам ЯНАО. Оральная иммунизация является основным способом профилактики бешенства среди диких плотоядных животных.