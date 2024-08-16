В курганском городе открылся пункт сбора помощи жителям Курской области

17 августа 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Пункт сбора помощи будет работать с 17 по 22 августа включительно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Шадринске Курганской области открылся пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Об этом рассказала замглавы города по социальным вопросам Наталья Бякова. «Объявляется срочный сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Люди нуждаются в носках, майках, теплых вещах, трусах, футболках и другом. Размеры принимаются любые — мужские, детские и женские, но только в хорошем состоянии», — рассказала Бякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также нужны продукты питания длительного хранения, медикаменты и бутилированная вода. Адрес приема гуманитарной помощи: улица Пролетарская, 89, офис партии «Единая Россия» с 12:00 до 18:00. Сбор будет проходить с 17 по 22 августа включительно. Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области 6 августа. Сообщалось, что в Кургане с 10 августа организован сбор предметов помощи пострадавшим от ВСУ регионам. Жители приносят продукты и вещи, необходимые для пострадавших от атаки граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске Курганской области открылся пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Об этом рассказала замглавы города по социальным вопросам Наталья Бякова. «Объявляется срочный сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Люди нуждаются в носках, майках, теплых вещах, трусах, футболках и другом. Размеры принимаются любые — мужские, детские и женские, но только в хорошем состоянии», — рассказала Бякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также нужны продукты питания длительного хранения, медикаменты и бутилированная вода. Адрес приема гуманитарной помощи: улица Пролетарская, 89, офис партии «Единая Россия» с 12:00 до 18:00. Сбор будет проходить с 17 по 22 августа включительно. Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области 6 августа. Сообщалось, что в Кургане с 10 августа организован сбор предметов помощи пострадавшим от ВСУ регионам. Жители приносят продукты и вещи, необходимые для пострадавших от атаки граждан.