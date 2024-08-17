В Кургане 18 августа прошло мероприятие «Курган — город авиаторов», посвященное Дню воздушного флота России. Все желающие могли осмотреть и посетить тематические площадки и авиационные экспонаты, передает корреспондент URA.RU.
«Мероприятие проходило на базе Курганского музея авиации. Там работали торговые точки, а каждый желающий мог посетить тематические площадки и авиационные экспонаты. Для ветеранов была проведена праздничная программа», — сообщает корреспондент.
Сообщалось, что в Кургане отметят День воздушного флота России. На праздник приглашали всех причастных к авиации, их семьи и друзей.
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В Кургане 18 августа прошло мероприятие «Курган — город авиаторов», посвященное Дню воздушного флота России. Все желающие могли осмотреть и посетить тематические площадки и авиационные экспонаты, передает корреспондент URA.RU. «Мероприятие проходило на базе Курганского музея авиации. Там работали торговые точки, а каждый желающий мог посетить тематические площадки и авиационные экспонаты. Для ветеранов была проведена праздничная программа», — сообщает корреспондент. Сообщалось, что в Кургане отметят День воздушного флота России. На праздник приглашали всех причастных к авиации, их семьи и друзей.