17 августа 2024
16 августа 2024

«Город авиаторов»: в Кургане проходит празднование Дня воздушного флота России. Фото, видео

В Кургане празднуется День воздушного флота России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День воздушного флота России. Курган
Мероприятие посвящено Дню воздушного флота России Фото:

В Кургане 18 августа прошло мероприятие «Курган — город авиаторов», посвященное Дню воздушного флота России. Все желающие могли осмотреть и посетить тематические площадки и авиационные экспонаты, передает корреспондент URA.RU.

«Мероприятие проходило на базе Курганского музея авиации. Там работали торговые точки, а каждый желающий мог посетить тематические площадки и авиационные экспонаты. Для ветеранов была проведена праздничная программа», — сообщает корреспондент.

Сообщалось, что в Кургане отметят День воздушного флота России. На праздник приглашали всех причастных к авиации, их семьи и друзей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 18 августа прошло мероприятие «Курган — город авиаторов», посвященное Дню воздушного флота России. Все желающие могли осмотреть и посетить тематические площадки и авиационные экспонаты, передает корреспондент URA.RU. «Мероприятие проходило на базе Курганского музея авиации. Там работали торговые точки, а каждый желающий мог посетить тематические площадки и авиационные экспонаты. Для ветеранов была проведена праздничная программа», — сообщает корреспондент. Сообщалось, что в Кургане отметят День воздушного флота России. На праздник приглашали всех причастных к авиации, их семьи и друзей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...