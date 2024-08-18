18 августа 2024
17 августа 2024

Несмотря на дождь курганцы устроили аншлаг на концерте под открытым небом. Видео

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XIII всероссийский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Пермь, скрипачка, симфонический оркестр, музыкальный фестиваль, дк солдатова, российский филармонический оркест
Симфоническую музыку слушали курганцы на площади Фото:

В Кургане на Троицкой площади 18 августа вечером горожане наслаждались игрой Зауральского симфонического оркестра. Несмотря на капризы погоды любители классической музыки массово пришли на концерт. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Курганцы аплодировали симфоническому оркестру, который погрузил присутствующих в мир музыки из фильмов композитора Ханса Циммера. Фестиваль „Симфониада“ наполнил пасмурный вечер яркими мелодиями», — говорится в сообщении журналиста агентства. На празднике был замечен замгубернатора Андрей Алексеев вместе с сыном Платоном.

В этом году организаторы решили провести событие без иногородних оркестров. «Августовская симфониада — 2023» проходила с участием музыкантов из Кургана, Омска, Уфы и Екатеринбурга.

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В Кургане на Троицкой площади 18 августа вечером горожане наслаждались игрой Зауральского симфонического оркестра. Несмотря на капризы погоды любители классической музыки массово пришли на концерт. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Курганцы аплодировали симфоническому оркестру, который погрузил присутствующих в мир музыки из фильмов композитора Ханса Циммера. Фестиваль „Симфониада“ наполнил пасмурный вечер яркими мелодиями», — говорится в сообщении журналиста агентства. На празднике был замечен замгубернатора Андрей Алексеев вместе с сыном Платоном. В этом году организаторы решили провести событие без иногородних оркестров. «Августовская симфониада — 2023» проходила с участием музыкантов из Кургана, Омска, Уфы и Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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