Несмотря на дождь курганцы устроили аншлаг на концерте под открытым небом. Видео

19 августа 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Симфоническую музыку слушали курганцы на площади Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане на Троицкой площади 18 августа вечером горожане наслаждались игрой Зауральского симфонического оркестра. Несмотря на капризы погоды любители классической музыки массово пришли на концерт. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Курганцы аплодировали симфоническому оркестру, который погрузил присутствующих в мир музыки из фильмов композитора Ханса Циммера. Фестиваль „Симфониада“ наполнил пасмурный вечер яркими мелодиями», — говорится в сообщении журналиста агентства. На празднике был замечен замгубернатора Андрей Алексеев вместе с сыном Платоном. В этом году организаторы решили провести событие без иногородних оркестров. «Августовская симфониада — 2023» проходила с участием музыкантов из Кургана, Омска, Уфы и Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на Троицкой площади 18 августа вечером горожане наслаждались игрой Зауральского симфонического оркестра. Несмотря на капризы погоды любители классической музыки массово пришли на концерт. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Курганцы аплодировали симфоническому оркестру, который погрузил присутствующих в мир музыки из фильмов композитора Ханса Циммера. Фестиваль „Симфониада“ наполнил пасмурный вечер яркими мелодиями», — говорится в сообщении журналиста агентства. На празднике был замечен замгубернатора Андрей Алексеев вместе с сыном Платоном. В этом году организаторы решили провести событие без иногородних оркестров. «Августовская симфониада — 2023» проходила с участием музыкантов из Кургана, Омска, Уфы и Екатеринбурга.