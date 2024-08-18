18 августа 2024
17 августа 2024

Скандальный экс-депутат Хахалов, убивавший волков, создал новую фирму

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, хахалов денис
Экс-депутат облдумы Хахалов стал совладельцем новой фирмы Фото:

Бывший депутат курганской облдумы Денис Хахалов, осужденный за незаконную охоту на волков, стал совладельцем компании «Курган Логистик Парк» вместе с семьей промышленника Дмитрия Парышева. Об этом URA.RU сообщили в источники из сферы бизнеса.

«Денис Хахалов стал совладельцем и руководителем новой компании „Курган Логистик Парк“. Большая часть активов принадлежит семье Парышевых», — сообщил источник.

Информация о создании новой компании подтверждается в сведениях ЕГРЮЛ. В фирме «Курган Логистик Парк» 50% принадлежит промышленнику Дмитрию Парышеву, еще по 20% — Сергею Парышеву и Олегу Моисееву. Денис Хахалов владеет 10% активов. Также он является директором логистического предприятия.

Бизнесмен Хахалов был осужден за незаконную охоту на волков в 2022 году и приговорен к штрафу на 600 тысяч рублей. После скандала он отказался от мандата депутата областной думы. Также курганские силовики запретили экс-депутату покупку ружья.

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Бывший депутат курганской облдумы Денис Хахалов, осужденный за незаконную охоту на волков, стал совладельцем компании «Курган Логистик Парк» вместе с семьей промышленника Дмитрия Парышева. Об этом URA.RU сообщили в источники из сферы бизнеса. «Денис Хахалов стал совладельцем и руководителем новой компании „Курган Логистик Парк“. Большая часть активов принадлежит семье Парышевых», — сообщил источник. Информация о создании новой компании подтверждается в сведениях ЕГРЮЛ. В фирме «Курган Логистик Парк» 50% принадлежит промышленнику Дмитрию Парышеву, еще по 20% — Сергею Парышеву и Олегу Моисееву. Денис Хахалов владеет 10% активов. Также он является директором логистического предприятия. Бизнесмен Хахалов был осужден за незаконную охоту на волков в 2022 году и приговорен к штрафу на 600 тысяч рублей. После скандала он отказался от мандата депутата областной думы. Также курганские силовики запретили экс-депутату покупку ружья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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