Скандальный экс-депутат Хахалов, убивавший волков, создал новую фирму

19 августа 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Экс-депутат облдумы Хахалов стал совладельцем новой фирмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший депутат курганской облдумы Денис Хахалов, осужденный за незаконную охоту на волков, стал совладельцем компании «Курган Логистик Парк» вместе с семьей промышленника Дмитрия Парышева. Об этом URA.RU сообщили в источники из сферы бизнеса. «Денис Хахалов стал совладельцем и руководителем новой компании „Курган Логистик Парк“. Большая часть активов принадлежит семье Парышевых», — сообщил источник. Информация о создании новой компании подтверждается в сведениях ЕГРЮЛ. В фирме «Курган Логистик Парк» 50% принадлежит промышленнику Дмитрию Парышеву, еще по 20% — Сергею Парышеву и Олегу Моисееву. Денис Хахалов владеет 10% активов. Также он является директором логистического предприятия. Бизнесмен Хахалов был осужден за незаконную охоту на волков в 2022 году и приговорен к штрафу на 600 тысяч рублей. После скандала он отказался от мандата депутата областной думы. Также курганские силовики запретили экс-депутату покупку ружья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший депутат курганской облдумы Денис Хахалов, осужденный за незаконную охоту на волков, стал совладельцем компании «Курган Логистик Парк» вместе с семьей промышленника Дмитрия Парышева. Об этом URA.RU сообщили в источники из сферы бизнеса. «Денис Хахалов стал совладельцем и руководителем новой компании „Курган Логистик Парк“. Большая часть активов принадлежит семье Парышевых», — сообщил источник. Информация о создании новой компании подтверждается в сведениях ЕГРЮЛ. В фирме «Курган Логистик Парк» 50% принадлежит промышленнику Дмитрию Парышеву, еще по 20% — Сергею Парышеву и Олегу Моисееву. Денис Хахалов владеет 10% активов. Также он является директором логистического предприятия. Бизнесмен Хахалов был осужден за незаконную охоту на волков в 2022 году и приговорен к штрафу на 600 тысяч рублей. После скандала он отказался от мандата депутата областной думы. Также курганские силовики запретили экс-депутату покупку ружья.