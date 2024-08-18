Курганцы заметили, что над городом некоторое время летал вертолет с камуфляжной раскраской. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Над Курганом летает военный вертолет», — сообщил корреспондент. Машина кружила над центром города.
По данным источников из числа бывших военных одной из силовых структур, совершаются тренировочные полеты. В ответ на обращение, URA.RU объяснили, что причин для беспокойства горожан нет.
Звуки пролетающего вертолета над центром города раздавались в течение нескольких десятков минут. Совершив несколько пролетов над центром города, воздушное средство улетело за пределы Кургана.
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