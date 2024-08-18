18 августа 2024

Над центром Кургана кружил военный вертолет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане заметили вертолет
В Кургане заметили вертолет Фото:

Курганцы заметили, что над городом некоторое время летал вертолет с камуфляжной раскраской. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Над Курганом летает военный вертолет», — сообщил корреспондент. Машина кружила над центром города.

По данным источников из числа бывших военных одной из силовых структур, совершаются тренировочные полеты. В ответ на обращение, URA.RU объяснили, что причин для беспокойства горожан нет.

Звуки пролетающего вертолета над центром города раздавались в течение нескольких десятков минут. Совершив несколько пролетов над центром города, воздушное средство улетело за пределы Кургана.

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Курганцы заметили, что над городом некоторое время летал вертолет с камуфляжной раскраской. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Над Курганом летает военный вертолет», — сообщил корреспондент. Машина кружила над центром города. По данным источников из числа бывших военных одной из силовых структур, совершаются тренировочные полеты. В ответ на обращение, URA.RU объяснили, что причин для беспокойства горожан нет. Звуки пролетающего вертолета над центром города раздавались в течение нескольких десятков минут. Совершив несколько пролетов над центром города, воздушное средство улетело за пределы Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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