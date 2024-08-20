В Кургане на День города запретят продажу алкоголя

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В Кургане запретят продавать алкоголь на День города
В Кургане запретят продавать алкоголь на День города Фото:

В Кургане 31 августа будет введен запрет на продажу алкогольной продукции в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщает сайт администрации города.

«Ограничение коснется всех организаций розничной торговли, а также предприятий общественного питания, включая продажу алкоголя на вынос», — информирует постановление. Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00.

Запрет введут для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий. Ограничение коснется и тех, кто организует праздничные площадки на территории города.

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В Кургане 31 августа будет введен запрет на продажу алкогольной продукции в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщает сайт администрации города. «Ограничение коснется всех организаций розничной торговли, а также предприятий общественного питания, включая продажу алкоголя на вынос», — информирует постановление. Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00. Запрет введут для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий. Ограничение коснется и тех, кто организует праздничные площадки на территории города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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