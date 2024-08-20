В Кургане на День города запретят продажу алкоголя

В Кургане запретят продавать алкоголь на День города
В Кургане 31 августа будет введен запрет на продажу алкогольной продукции в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщает сайт администрации города.
«Ограничение коснется всех организаций розничной торговли, а также предприятий общественного питания, включая продажу алкоголя на вынос», — информирует постановление. Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00.
Запрет введут для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий. Ограничение коснется и тех, кто организует праздничные площадки на территории города.
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