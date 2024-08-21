Тюменцы стали чаще разводиться и реже вступать в брак

Число разводов в регионе выросло по сравнению с прошлым годом
В Тюменской области выросло число разводов и уменьшилось количество заключенных браков. Такие данные приводит «Тюменьстат».
«Тюменская область, январь-июнь 2024 года. Разводы — 3 837. Аналогичный период прошлого года — 3 815», — следует из данных статистики.
При этом браков в регионе стало меньше. Если за полгода 2024-го поженились 4 519 пар, то за шесть месяцев 2023-го их было 4 586.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали чаще умирать жители. А рождаемость упала на 2,5%.
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