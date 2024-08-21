21 августа 2024

Тюменцы стали чаще разводиться и реже вступать в брак

© Служба новостей «URA.RU»
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Число разводов в регионе выросло по сравнению с прошлым годом
Число разводов в регионе выросло по сравнению с прошлым годом Фото:

В Тюменской области выросло число разводов и уменьшилось количество заключенных браков. Такие данные приводит «Тюменьстат».

«Тюменская область, январь-июнь 2024 года. Разводы — 3 837. Аналогичный период прошлого года — 3 815», — следует из данных статистики.

При этом браков в регионе стало меньше. Если за полгода 2024-го поженились 4 519 пар, то за шесть месяцев 2023-го их было 4 586.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали чаще умирать жители. А рождаемость упала на 2,5%.

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В Тюменской области выросло число разводов и уменьшилось количество заключенных браков. Такие данные приводит «Тюменьстат». «Тюменская область, январь-июнь 2024 года. Разводы — 3 837. Аналогичный период прошлого года — 3 815», — следует из данных статистики. При этом браков в регионе стало меньше. Если за полгода 2024-го поженились 4 519 пар, то за шесть месяцев 2023-го их было 4 586. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали чаще умирать жители. А рождаемость упала на 2,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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