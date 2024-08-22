ВСУ атаковали порт «Кавказ»: что известно к этому часу

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». В результате инцидента произошел пожар. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы, площадь возгорания и информация о пострадавших на данный момент уточняются. Что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
Атака на железнодорожный паром в порту «Кавказ»
Около 17:10 по московскому времени очевидцы стали сообщать о возможном ударе ВСУ по порту «Кавказ», на Таманском полуострове был замечен дым. По информации telegram-канала Baza, в связи с атакой украинских военных проезд по Крымскому мосту был временно закрыт.
После оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию об ударе по железнодорожному парому. В результате инцидента произошел пожар. По данным источника Shot, поразила железнодорожный паром украинская ракета «Нептун».
Глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков сообщил, что на момент атаки на пароме было 30 цистерн с топливом. По информации регионального оперштаба, возгоранию был присвоен третий ранг.
Пожарные направлены на тушение возгорания
На место происшествия выехали экстренные и специальные службы. Глава Темрюкского район Бабенков сообщил, что сейчас на месте трудятся 12 пожарных расчетов, три бригады станции скорой медицинской помощи (ССМП), спасатели Аварийно-спасательной службы (АСС) Темрюкского района и спасатели «Кубань СПАС». Площадь возгорания и информация о пострадавших на данный момент уточняются.
Также в порт «Кавказ» для борьбы с последствиями ракетной атаки ВСУ направлен пожарный поезд. Он будет тушить горящие цистерны с горюче-смазочными материалами. Как сообщили в оперштабе Кубани, для ликвидации последствий удара привлечено 101 человек и 34 едениц техники.
Пострадавшие
По предварительным данным, в момент атаки на пароме с цистернами в порту «Кавказ» находились пять человек. Их судьба в настоящий момент выясняется.
Паром затонул
Около 18:40 по московскому времени в результате полученных повреждений паром, пришвартованный в акватории порта «Кавказ», затонул, сообщил оперативный штаб Кубани в своем telegram-канале. Там же отметили, что на территории самого порта не зафиксировано ни одного очага возгорания.
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