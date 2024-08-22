22 августа 2024

Мэр Тобольска Вагин не справился с детским аттракционом

Мэр Тобольска Вагин не смог забить мяч в баскетбольное кольцо
© Служба новостей «URA.RU»
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Вагин не смог забить несколько мячей в баскетбольное кольцо
Вагин не смог забить несколько мячей в баскетбольное кольцо Фото:

Мэр Тобольска Петр Вагин на форуме СУП несколько раз не смог забросить мяч в баскетбольное кольцо. Видео с чиновником появилось в распоряжении журналистов.

«Мэр Тобольска Петр Вагин сыграл в баскетбол на форуме СУП. После того, как несколько бросков не увенчались успехом, градоначальник сделал уверенный проход к кольцу и забил мяч сверху. В качестве приза ему подарили „апельсин удачи“», — сообщили журналисты РБК Тюмень.

На видео Петр Вагин несколько раз пытался забросить мяч в баскетбольное кольцо. Однако оказалось, что кольцо оказалось слишком маленьким по сравнению с мячами.

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Мэр Тобольска Петр Вагин на форуме СУП несколько раз не смог забросить мяч в баскетбольное кольцо. Видео с чиновником появилось в распоряжении журналистов. «Мэр Тобольска Петр Вагин сыграл в баскетбол на форуме СУП. После того, как несколько бросков не увенчались успехом, градоначальник сделал уверенный проход к кольцу и забил мяч сверху. В качестве приза ему подарили „апельсин удачи“», — сообщили журналисты РБК Тюмень. На видео Петр Вагин несколько раз пытался забросить мяч в баскетбольное кольцо. Однако оказалось, что кольцо оказалось слишком маленьким по сравнению с мячами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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