Мэр Тобольска Вагин не справился с детским аттракционом

Вагин не смог забить несколько мячей в баскетбольное кольцо
Мэр Тобольска Петр Вагин на форуме СУП несколько раз не смог забросить мяч в баскетбольное кольцо. Видео с чиновником появилось в распоряжении журналистов.
«Мэр Тобольска Петр Вагин сыграл в баскетбол на форуме СУП. После того, как несколько бросков не увенчались успехом, градоначальник сделал уверенный проход к кольцу и забил мяч сверху. В качестве приза ему подарили „апельсин удачи“», — сообщили журналисты РБК Тюмень.
На видео Петр Вагин несколько раз пытался забросить мяч в баскетбольное кольцо. Однако оказалось, что кольцо оказалось слишком маленьким по сравнению с мячами.
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