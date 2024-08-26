Курганские власти раздали по 100 тысяч рублей лучшим работникам лесхозов

В Курганской области определили лучших работников лесного хозяйства. Победителям раздали по 100 тысяч рублей в виде грантов, передает пресс-служба правительства региона.
«По итогам конкурса были выбраны лучшие работники лесного хозяйства Курганской области. Победители были отмечены грантами в размере 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства.
В конкурсе победили:
- номинации «Лесовод» — лесовод лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Дмитрий Колесов;
- номинация «Руководитель лесопожарных формирований и подразделений» — начальник лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Александр Орлов;
- номинация «Водитель лесопожарной техники» — тракторист лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Николай Косинцев;
- номинация «Лесничий» — главный лесничий территориального отдела «Курганское лесничество» Курганского управления лесами Александр Климачев.
Ранее в регионе выбрали лучших работников культуры и искусства. Сумма грантовой поддержи специалистов отрасли от 50 до 150 тысяч рублей. Всего на поощрения сотрудников из разных отраслей в этом году планируют потратить порядка 15 млн рублей.
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