Курганские власти раздали по 100 тысяч рублей лучшим работникам лесхозов

27 августа 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Получателей грантовой поддержки определили в пяти номинациях Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области определили лучших работников лесного хозяйства. Победителям раздали по 100 тысяч рублей в виде грантов, передает пресс-служба правительства региона. «По итогам конкурса были выбраны лучшие работники лесного хозяйства Курганской области. Победители были отмечены грантами в размере 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства. В конкурсе победили: номинации «Лесовод» — лесовод лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Дмитрий Колесов;

номинация «Руководитель лесопожарных формирований и подразделений» — начальник лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Александр Орлов;

номинация «Водитель лесопожарной техники» — тракторист лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Николай Косинцев;

номинация «Лесничий» — главный лесничий территориального отдела «Курганское лесничество» Курганского управления лесами Александр Климачев. Ранее в регионе выбрали лучших работников культуры и искусства. Сумма грантовой поддержи специалистов отрасли от 50 до 150 тысяч рублей. Всего на поощрения сотрудников из разных отраслей в этом году планируют потратить порядка 15 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области определили лучших работников лесного хозяйства. Победителям раздали по 100 тысяч рублей в виде грантов, передает пресс-служба правительства региона. «По итогам конкурса были выбраны лучшие работники лесного хозяйства Курганской области. Победители были отмечены грантами в размере 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства. В конкурсе победили: Ранее в регионе выбрали лучших работников культуры и искусства. Сумма грантовой поддержи специалистов отрасли от 50 до 150 тысяч рублей. Всего на поощрения сотрудников из разных отраслей в этом году планируют потратить порядка 15 млн рублей.