26 августа 2024

Курганские власти раздали по 100 тысяч рублей лучшим работникам лесхозов

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Получателей грантовой поддержки определили в пяти номинациях Фото:

В Курганской области определили лучших работников лесного хозяйства. Победителям раздали по 100 тысяч рублей в виде грантов, передает пресс-служба правительства региона.

«По итогам конкурса были выбраны лучшие работники лесного хозяйства Курганской области. Победители были отмечены грантами в размере 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства.

В конкурсе победили:

  • номинации «Лесовод» — лесовод лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Дмитрий Колесов;
  • номинация «Руководитель лесопожарных формирований и подразделений» — начальник лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Александр Орлов;
  • номинация «Водитель лесопожарной техники» — тракторист лесопожарной станции Курганского лесопожарного центра Николай Косинцев;
  • номинация «Лесничий» — главный лесничий территориального отдела «Курганское лесничество» Курганского управления лесами Александр Климачев.

Ранее в регионе выбрали лучших работников культуры и искусства. Сумма грантовой поддержи специалистов отрасли от 50 до 150 тысяч рублей. Всего на поощрения сотрудников из разных отраслей в этом году планируют потратить порядка 15 млн рублей.

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В Курганской области определили лучших работников лесного хозяйства. Победителям раздали по 100 тысяч рублей в виде грантов, передает пресс-служба правительства региона. «По итогам конкурса были выбраны лучшие работники лесного хозяйства Курганской области. Победители были отмечены грантами в размере 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства. В конкурсе победили: Ранее в регионе выбрали лучших работников культуры и искусства. Сумма грантовой поддержи специалистов отрасли от 50 до 150 тысяч рублей. Всего на поощрения сотрудников из разных отраслей в этом году планируют потратить порядка 15 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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