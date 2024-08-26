26 августа 2024

Кто в ЯНАО получал самую высокую зарплату летом

Hh.ru: больше всех летом в ЯНАО зарабатывали сварщики и геодезисты
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всех летом в ЯНАО заработали сварщики и геодезисты (архивное фото)
Больше всех летом в ЯНАО заработали сварщики и геодезисты (архивное фото) Фото:

Текущим летом самые большие зарплаты в ЯНАО получали сварщики, геодезисты и начальники производства. Об профессиях с самыми высокими заработками на Ям але URA.RU рассказали аналитики платформы по подбору вакансий hh.ru.

«Летом в ЯНАО работодатели предлагали сварщикам порядка 210900 рублей, второе место по уровню дохода продемонстрировали геодезисты и начальники производства, которым предлагали по 190000 рублей. На третьем месте оказались руководители строительного проекта с предлагаемой зарплатой 181100 рублей», — отметили специалисты.

Топ-10 профессий с самой высокой зарплатой в ЯНАО летом 2024 года:

  • Сварщик 210900 рублей
  • Геодезист 190000 рублей
  • Начальник производства 190000 рублей
  • Руководитель строительного проекта 190000 рублей
  • Машинист 181000 рублей
  • Прораб, мастер СМР 165000 рублей
  • Технолог 162000 рублей
  • Оператор производственной линии 157500 рублей
  • Водитель 154800 рублей
  • Инженер ПТО, инженер-сметчик 154000 рублей

Ранее URA.RU сообщало о росте зарплат у рабочих профессий в ЯНАО.  Водители экскаваторов стали зарабатывать больше на 20%, а  электромонтажники — на 27%.

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Текущим летом самые большие зарплаты в ЯНАО получали сварщики, геодезисты и начальники производства. Об профессиях с самыми высокими заработками на Ям але URA.RU рассказали аналитики платформы по подбору вакансий hh.ru. «Летом в ЯНАО работодатели предлагали сварщикам порядка 210900 рублей, второе место по уровню дохода продемонстрировали геодезисты и начальники производства, которым предлагали по 190000 рублей. На третьем месте оказались руководители строительного проекта с предлагаемой зарплатой 181100 рублей», — отметили специалисты. Топ-10 профессий с самой высокой зарплатой в ЯНАО летом 2024 года: Ранее URA.RU сообщало о росте зарплат у рабочих профессий в ЯНАО.  Водители экскаваторов стали зарабатывать больше на 20%, а  электромонтажники — на 27%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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