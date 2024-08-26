Кто в ЯНАО получал самую высокую зарплату летом

Текущим летом самые большие зарплаты в ЯНАО получали сварщики, геодезисты и начальники производства. Об профессиях с самыми высокими заработками на Ям але URA.RU рассказали аналитики платформы по подбору вакансий hh.ru.
«Летом в ЯНАО работодатели предлагали сварщикам порядка 210900 рублей, второе место по уровню дохода продемонстрировали геодезисты и начальники производства, которым предлагали по 190000 рублей. На третьем месте оказались руководители строительного проекта с предлагаемой зарплатой 181100 рублей», — отметили специалисты.
Топ-10 профессий с самой высокой зарплатой в ЯНАО летом 2024 года:
- Сварщик 210900 рублей
- Геодезист 190000 рублей
- Начальник производства 190000 рублей
- Руководитель строительного проекта 190000 рублей
- Машинист 181000 рублей
- Прораб, мастер СМР 165000 рублей
- Технолог 162000 рублей
- Оператор производственной линии 157500 рублей
- Водитель 154800 рублей
- Инженер ПТО, инженер-сметчик 154000 рублей
Ранее URA.RU сообщало о росте зарплат у рабочих профессий в ЯНАО. Водители экскаваторов стали зарабатывать больше на 20%, а электромонтажники — на 27%.
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