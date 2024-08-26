26 августа 2024

Тюменские дачники вслед за магазинами поднимут цены на цветы

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на гладиолусы вырастут в два раза
Цены на гладиолусы вырастут в два раза Фото:

Дачники Тюмени вслед за магазинами поднимут цены на цветы ко Дню знаний. Об этом URA.RU рассказали сами горожане.

«Ко Дню знаний цены на цветы вырастут в два раза. Сейчас в среднем стоимость букета — 400 рублей, в праздники увеличится до 800», — рассказали дачники. На стихийных рынках Тюмени садоводы начали продавать гладиолусы, астры, циннии.

В цветочных салонах Тюмени также сообщили о том, что к праздникам цены на цветы вырастут. Средняя стоимость букетов в этом году составит 1 500 — 2 000 рублей. Разница с прошлым годом составит 10%.

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Дачники Тюмени вслед за магазинами поднимут цены на цветы ко Дню знаний. Об этом URA.RU рассказали сами горожане. «Ко Дню знаний цены на цветы вырастут в два раза. Сейчас в среднем стоимость букета — 400 рублей, в праздники увеличится до 800», — рассказали дачники. На стихийных рынках Тюмени садоводы начали продавать гладиолусы, астры, циннии. В цветочных салонах Тюмени также сообщили о том, что к праздникам цены на цветы вырастут. Средняя стоимость букетов в этом году составит 1 500 — 2 000 рублей. Разница с прошлым годом составит 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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