Тюменские дачники вслед за магазинами поднимут цены на цветы

Цены на гладиолусы вырастут в два раза
Дачники Тюмени вслед за магазинами поднимут цены на цветы ко Дню знаний. Об этом URA.RU рассказали сами горожане.
«Ко Дню знаний цены на цветы вырастут в два раза. Сейчас в среднем стоимость букета — 400 рублей, в праздники увеличится до 800», — рассказали дачники. На стихийных рынках Тюмени садоводы начали продавать гладиолусы, астры, циннии.
В цветочных салонах Тюмени также сообщили о том, что к праздникам цены на цветы вырастут. Средняя стоимость букетов в этом году составит 1 500 — 2 000 рублей. Разница с прошлым годом составит 10%.
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