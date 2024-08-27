Сенатор Муратов обратился к тысячам работников оборонных заводов

Муратов поселил площадки оборонного завода «Курганприбор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области — 2024

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов посетил оборонные предприятия НПО «Курганприбор» и СКТБ «Курганприбор», чтобы обратиться к тысячам работников перед выборами губернатора и депутатов гордумы. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня в рамках подготовки к выборам губернатора и депутатов Курганской городской думы, которые состоятся 8 сентября, прошла встреча с избирателями на обеих площадках „Курганприбора“ — НПО „Курганприбор“ и СКТБ „Курганприбор“, где общая численность работников составляет более 6 тысяч человек», — написал Муратов.

Также площадки предприятия, производящего ракеты, посетили кандидаты в депутаты от «Курганмашзавода». Муратов отметил, что оборонная промышленность сегодня является локомотивом нашей экономики, потому что самые крупные промышленные предприятия области объединились.

Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов приехал на «Курганмашзавод» и обратился к сотрудникам. В ходе своего визита на оборонное предприятие, политик отметил обилие кандидатов в депутаты гордумы и призвал судить о людях не по обещаниям, а по делам.