Курганцам устроят встречу с легендарным летчиком-героем Юсуповым. Фото

27 августа 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

В Курган приедет Герой РФ Дамир Юсупов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане состоится встреча с героем России, летчиком Дамиром Юсуповым, который после столкновения с птицами посадил самолет на кукурузное поле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание». «Герой России Дамир Юсупов выступит перед жителями Курганской области. Встреча пройдет 3 сентября в Центре культуры и досуга „Современник“ в рамках мероприятия „Знание.Герои“. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе общества. В рамках мероприятия Дамир Юсупов расскажет о своем опыте и профессионализме, который позволил ему успешно совершить аварийную посадку самолета, спасая жизни людей. Также будут затронуты темы патриотизма и верности Отечеству. В прошлом году летчик-герой уже посещал Курган. Он проводил встречу со школьниками и студентами. Также пилот встречался с главой региона. Фото: Российское общество «Знание» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане состоится встреча с героем России, летчиком Дамиром Юсуповым, который после столкновения с птицами посадил самолет на кукурузное поле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание». «Герой России Дамир Юсупов выступит перед жителями Курганской области. Встреча пройдет 3 сентября в Центре культуры и досуга „Современник“ в рамках мероприятия „Знание.Герои“. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе общества. В рамках мероприятия Дамир Юсупов расскажет о своем опыте и профессионализме, который позволил ему успешно совершить аварийную посадку самолета, спасая жизни людей. Также будут затронуты темы патриотизма и верности Отечеству. В прошлом году летчик-герой уже посещал Курган. Он проводил встречу со школьниками и студентами. Также пилот встречался с главой региона.