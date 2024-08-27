Курганцам устроят встречу с легендарным летчиком-героем Юсуповым. Фото

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Пресс-конференция по аварийной посадке рейса U6178 в Подмосковье. Екатеринбург, юсупов дамир
В Курган приедет Герой РФ Дамир Юсупов Фото:

В Кургане состоится встреча с героем России, летчиком Дамиром Юсуповым, который после столкновения с птицами посадил самолет на кукурузное поле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание».

«Герой России Дамир Юсупов выступит перед жителями Курганской области. Встреча пройдет 3 сентября в Центре культуры и досуга „Современник“ в рамках мероприятия „Знание.Герои“. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе общества.

В рамках мероприятия Дамир Юсупов расскажет о своем опыте и профессионализме, который позволил ему успешно совершить аварийную посадку самолета, спасая жизни людей. Также будут затронуты темы патриотизма и верности Отечеству. В прошлом году летчик-герой уже посещал Курган. Он проводил встречу со школьниками и студентами. Также пилот встречался с главой региона.

Фото:

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В Кургане состоится встреча с героем России, летчиком Дамиром Юсуповым, который после столкновения с птицами посадил самолет на кукурузное поле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание». «Герой России Дамир Юсупов выступит перед жителями Курганской области. Встреча пройдет 3 сентября в Центре культуры и досуга „Современник“ в рамках мероприятия „Знание.Герои“. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе общества. В рамках мероприятия Дамир Юсупов расскажет о своем опыте и профессионализме, который позволил ему успешно совершить аварийную посадку самолета, спасая жизни людей. Также будут затронуты темы патриотизма и верности Отечеству. В прошлом году летчик-герой уже посещал Курган. Он проводил встречу со школьниками и студентами. Также пилот встречался с главой региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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