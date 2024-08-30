Матерные тату, забытые презервативы и стареющие девственницы: откровения тюменского гинеколога

Женщины могли слышать истории о злых гинекологах. Но врачи уверяют, что и сами пациентки, порой, рассказывают (и показывают) пугающие вещи. О дамах с неприличными татуировками, откровениях об изменах мужа и беременных школьницах, рассказала URA.RU врач-гинеколог одной тюменской больницы.
Вредные пациентки
Врач Валентина Иванова (имя изменено по просьбе источника — прим. ред.) работает гинекологом в тюменской женской консультации. Ежедневно к ней на прием приходят десятки женщин. Среди них — те, кто реально обратился за помощью и те, кто «хотят отвести душу отвести и поставить на уши медперсонал». «Бывает, приходят женщины, которые изначально настроены агрессивно.
Одна пациентка — молодая девушка 27-30 лет — терроризировала все отделение. Однажды она попала на прием ко мне. Фраза, с которой она зашла в кабинет — «Я вообще-то пришла сюда поругаться». Со временем с такими «особенными» пациентами учишься находить общий язык. Меня в таких ситуациях спасает мысль, которую я транслирую уже много лет — счастливые люди злыми не бывают», — делится гинеколог.
Стареющие девственницы и развратные школьницы
По мнению врача Ивановой, сейчас, вопреки распространенному мнению, все больше девушек осознанно подходят к началу половой жизни. Многие из них берегут себя «для единственного» после 19-21 года. Но есть исключение, которое работает как в ту, так и в другую сторону.
«У меня наблюдались несколько женщин-девственниц, которым было за 40-50 лет. Как правило, мы не задаем вопросов на предмет „а почему так?“, да и сами они насчет этого особо не распространяются. Было два случая, когда таких пациенток лишали девственности по медицинским показаниям. Мы подозревали у них рак шейки матки, который впоследствии подтвердился у одной из женщин», — рассказала гинеколог.
Подростки на приеме у Ивановой — гостьи редкие. Врач вспоминает случай, когда к ней на осмотр вместе с мамой пришла 15-летняя школьница, которая оказалась беременной. «Девочка пришла с жалобами на отсутствие месячных. После осмотра и УЗИ выяснилось, что беременность уже семь с половиной месяцев. У ее мамы была истерика: плач, крики на всю женскую консультацию. Она угрожала и требовала сделать аборт. Но, конечно, на таком позднем сроке ни о каком прерывании беременности не может идти речь», — сообщила Иванова.
Плюшки для рожающих мигранток
Тюменский гинеколог рассказывает, что в последнее время на приеме появляется все больше женщин-иностранок. При общении с ними приходится столкнуться с рядом трудностей. «В подавляющем большинстве эти женщины не разговаривают на русском языке. Как правило, на приеме, пока опрашиваю пациентку, муж переводит. При осмотре на гинекологическом кресле прошу супруга выйти, они, в принципе, особо не возражают», — рассказала Иванова.
Она отмечает, что за последний год в Тюмень приехало много выходцев из стран ближнего зарубежья, чтобы родить тут детей. Как говорят сами мигранты, условия для этого в городе отличные. В местных больницах, по словам Ивановой, иностранцы рожают и пятого, и шестого ребенка. Для них здесь доступна бесплатная м, которую предоставляют в их стране. Кроме того, как многодетным, им положены пособия и льготы, добавляет гинеколог.
Интимные татуировки и забытые презервативы
Валентина Иванова больше 20 лет в профессии. За это время она повидала многое — от забытых посторонних предметов до странных интимных татуировок. «За мою профессиональную деятельность было очень много курьезов. Например, одна женщина легла на гинекологическое кресло в сапогах. Белье нижнее часто забывают после приема или вообще приходят без него. Многие слышали, что цыгане ходят без трусов, так вот, это — правда. Они действительно их не носят, опять же там юбок не счесть, но когда на прием приходят женщины в одних брюках или юбке — это вызывает недоумение», — делится врач.
Гинеколог рассказывает, что нередко на прием приходят женщины с просьбой извлечь посторонние предметы. В качестве находок врачи извлекают двухнедельные тампоны и забытые презервативы. Нередко пациентки поражают врачей и странными интимными татуировками. «Видела много и не всегда приличных. Например, запомнилась набитая надпись „спасибо кормилице“», — делится врач Иванова.
Секс-просвет и народные методы лечения от пациентов
На приеме у гинеколога — как на исповеди. Для сбора анамнеза врач должен задать не только стандартный список вопросов, но и уточнить некоторые детали интимной жизни пациента. Иногда те заговариваются и рассказывают про сокровенное. «Про секс в последнее время болтают свободно. И про любовников, и про секс-игрушки и про нетрадиционный секс. И даже делятся тем, как им изменяют мужья», — рассказывает врач Иванова.
Шокируют врачей не только интимные подробности личной жизни их пациенток, но и способы лечения, к которым прибегают женщины в надежде самостоятельно помочь себе. Врач Иванова вспоминает, как одна тюменка лечила себе миому матки медным купоросом, который применяют в качестве удобрения для растений.
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