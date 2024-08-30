Курганский врач Очеретина развеяла миф о пользе плавания при грыже

Курганский врач Очеретина: плавание не спасает от грыжи

31 августа 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Плавание может усугубить грыжу межпозвоночных дисков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский врач Ирина Очеретина рассказала, что плавание не только не помогает при грыже межпозвоночного диска, но и может усугубить ситуацию. Об этом она написала в своих соцсетях. «В нашем центре была пациентка со стойкими болями в шейном отделе позвоночника, онемением пальцев, дискомфортом в шее с подросткового возраста. Симптомы она связывала со стрессом и сквозняками. До этого были выявлены четыре протрузии. Попросили обновить МРТ, так как симптоматика грыжи межпозвоночных дисков, на что получили: „Откуда у меня возьмется грыжа? Я плаваю с детства три раза в неделю!“. Именно из-за этого может образоваться грыжа!» — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Врач объяснила, что плавание, как панацея от патологий позвоночника — один из распространенных мифов. Она отметила, что шаблонные нагрузки на мышцы во время плавания, движения на работе и тренажерный зал износили межпозвоночные диски у пациентки. Ранее Ирина Очеретина сообщала, что нарушение осанки у детей — проблема, которая может привести к серьезным последствиям в будущем. По ее словам, нужно обращать внимание на уровень надплечий, сутулость и симметрию талии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский врач Ирина Очеретина рассказала, что плавание не только не помогает при грыже межпозвоночного диска, но и может усугубить ситуацию. Об этом она написала в своих соцсетях. «В нашем центре была пациентка со стойкими болями в шейном отделе позвоночника, онемением пальцев, дискомфортом в шее с подросткового возраста. Симптомы она связывала со стрессом и сквозняками. До этого были выявлены четыре протрузии. Попросили обновить МРТ, так как симптоматика грыжи межпозвоночных дисков, на что получили: „Откуда у меня возьмется грыжа? Я плаваю с детства три раза в неделю!“. Именно из-за этого может образоваться грыжа!» — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Врач объяснила, что плавание, как панацея от патологий позвоночника — один из распространенных мифов. Она отметила, что шаблонные нагрузки на мышцы во время плавания, движения на работе и тренажерный зал износили межпозвоночные диски у пациентки. Ранее Ирина Очеретина сообщала, что нарушение осанки у детей — проблема, которая может привести к серьезным последствиям в будущем. По ее словам, нужно обращать внимание на уровень надплечий, сутулость и симметрию талии.