30 августа 2024

Курганский врач Очеретина развеяла миф о пользе плавания при грыже

Курганский врач Очеретина: плавание не спасает от грыжи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие объектов Фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, спортсмен, плавание, дворец водных видов спорта, бассейн, брас
Плавание может усугубить грыжу межпозвоночных дисков Фото:

Курганский врач Ирина Очеретина рассказала, что плавание не только не помогает при грыже межпозвоночного диска, но и может усугубить ситуацию. Об этом она написала в своих соцсетях.

«В нашем центре была пациентка со стойкими болями в шейном отделе позвоночника, онемением пальцев, дискомфортом в шее с подросткового возраста. Симптомы она связывала со стрессом и сквозняками. До этого были выявлены четыре протрузии. Попросили обновить МРТ, так как симптоматика грыжи межпозвоночных дисков, на что получили: „Откуда у меня возьмется грыжа? Я плаваю с детства три раза в неделю!“. Именно из-за этого может образоваться грыжа!» — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Врач объяснила, что плавание, как панацея от патологий позвоночника — один из распространенных мифов. Она отметила, что шаблонные нагрузки на мышцы во время плавания, движения на работе и тренажерный зал износили межпозвоночные диски у пациентки.

Ранее Ирина Очеретина сообщала, что нарушение осанки у детей — проблема, которая может привести к серьезным последствиям в будущем. По ее словам, нужно обращать внимание на уровень надплечий, сутулость и симметрию талии.

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Курганский врач Ирина Очеретина рассказала, что плавание не только не помогает при грыже межпозвоночного диска, но и может усугубить ситуацию. Об этом она написала в своих соцсетях. «В нашем центре была пациентка со стойкими болями в шейном отделе позвоночника, онемением пальцев, дискомфортом в шее с подросткового возраста. Симптомы она связывала со стрессом и сквозняками. До этого были выявлены четыре протрузии. Попросили обновить МРТ, так как симптоматика грыжи межпозвоночных дисков, на что получили: „Откуда у меня возьмется грыжа? Я плаваю с детства три раза в неделю!“. Именно из-за этого может образоваться грыжа!» — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Врач объяснила, что плавание, как панацея от патологий позвоночника — один из распространенных мифов. Она отметила, что шаблонные нагрузки на мышцы во время плавания, движения на работе и тренажерный зал износили межпозвоночные диски у пациентки. Ранее Ирина Очеретина сообщала, что нарушение осанки у детей — проблема, которая может привести к серьезным последствиям в будущем. По ее словам, нужно обращать внимание на уровень надплечий, сутулость и симметрию талии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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