30 августа 2024

В Ноябрьске известный врач получил звание почетного гражданина

В Ноябрьске главный терапевт Центральной больницы стал почетным гражданином
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак почетному гражданину вручал лично глава Ноябрьска
Знак почетному гражданину вручал лично глава Ноябрьска Фото:

Глава терапевтического отделения Центральной больницы Виктор Попов получил звание «Почетный гражданин Ноябрьска». Знак вручал лично глава города Алексей Романов.

«На торжественном мероприятии вручил знак „Почетный гражданин Ноябрьска“ Виктору Попову. Виктор Епифанович уже 25 лет возглавляет терапевтическое отделение Центральной городской больницы и коллеги отзываются о нем с большим уважением», — написал Романов в своем telegram-канале.

Он добавил, что Попов совершил настоящий подвиг во время пандемии COVID — 19. По словам мэра, врач поставил огромное количество народа на ноги.

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Глава терапевтического отделения Центральной больницы Виктор Попов получил звание «Почетный гражданин Ноябрьска». Знак вручал лично глава города Алексей Романов. «На торжественном мероприятии вручил знак „Почетный гражданин Ноябрьска“ Виктору Попову. Виктор Епифанович уже 25 лет возглавляет терапевтическое отделение Центральной городской больницы и коллеги отзываются о нем с большим уважением», — написал Романов в своем telegram-канале. Он добавил, что Попов совершил настоящий подвиг во время пандемии COVID — 19. По словам мэра, врач поставил огромное количество народа на ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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