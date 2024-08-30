В Ноябрьске известный врач получил звание почетного гражданина

Знак почетному гражданину вручал лично глава Ноябрьска
Глава терапевтического отделения Центральной больницы Виктор Попов получил звание «Почетный гражданин Ноябрьска». Знак вручал лично глава города Алексей Романов.
«На торжественном мероприятии вручил знак „Почетный гражданин Ноябрьска“ Виктору Попову. Виктор Епифанович уже 25 лет возглавляет терапевтическое отделение Центральной городской больницы и коллеги отзываются о нем с большим уважением», — написал Романов в своем telegram-канале.
Он добавил, что Попов совершил настоящий подвиг во время пандемии COVID — 19. По словам мэра, врач поставил огромное количество народа на ноги.
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