07 сентября 2024
06 сентября 2024

Тюменцы начали скупать путевки в Египет

Тюменцы осенью начали бронировать зимние путевки в Египет
© Служба новостей «URA.RU»
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Египет. Пирамиды. Stock
Прямые рейсы в Египет запустят уже в ноябре Фото:

Жители Тюмени начали бронировать путевки в Египет, прямые рейсы куда запустится уже в ноябре. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая местной турфирмой.

«Тюменцы уже активно бронируют туры в Египет. Зимой не так много направлений для вылета — Шри-Ланка, Таиланд, Египет — и это направление пользуется спросом, хотя зима там не самый сезон», — сообщила турагент.

Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх запустят из Тюмени уже в ноябре. Стоимость туров туда начинается от 160 тысяч рублей на человека.

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Жители Тюмени начали бронировать путевки в Египет, прямые рейсы куда запустится уже в ноябре. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая местной турфирмой. «Тюменцы уже активно бронируют туры в Египет. Зимой не так много направлений для вылета — Шри-Ланка, Таиланд, Египет — и это направление пользуется спросом, хотя зима там не самый сезон», — сообщила турагент. Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх запустят из Тюмени уже в ноябре. Стоимость туров туда начинается от 160 тысяч рублей на человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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