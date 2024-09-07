07 сентября 2024

На курганском пешеходном переходе, где грузовик сбил девочку, появится светофор

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Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
На пешеходном переходе установят светофор и освещение Фото:

В Шадринске Курганской области на пешеходном переходе, где грузовик сбил девочку, появится светофор с кнопкой вызова и необходимое освещение. Об этом сообщили в мэрии города. ДТП произошло 5 сентября.

«До 15 сентября по улице Автомобилистов установят светофор с кнопкой вызова и необходимое освещение. На подъезде к участку будет восстановлена искусственная неровность, которую демонтировали на время ремонта дороги», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что 5 сентября на улице Автомобилистов в Шадринске самосвал наехал на девочку. Легковой автомобиль пропускал пешеходов, когда грузовик попытался объехать помеху и выехал прямо на идущих пешеходов.

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В Шадринске Курганской области на пешеходном переходе, где грузовик сбил девочку, появится светофор с кнопкой вызова и необходимое освещение. Об этом сообщили в мэрии города. ДТП произошло 5 сентября. «До 15 сентября по улице Автомобилистов установят светофор с кнопкой вызова и необходимое освещение. На подъезде к участку будет восстановлена искусственная неровность, которую демонтировали на время ремонта дороги», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что 5 сентября на улице Автомобилистов в Шадринске самосвал наехал на девочку. Легковой автомобиль пропускал пешеходов, когда грузовик попытался объехать помеху и выехал прямо на идущих пешеходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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