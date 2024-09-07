На курганском пешеходном переходе, где грузовик сбил девочку, появится светофор

В Шадринске Курганской области на пешеходном переходе, где грузовик сбил девочку, появится светофор с кнопкой вызова и необходимое освещение. Об этом сообщили в мэрии города. ДТП произошло 5 сентября.
«До 15 сентября по улице Автомобилистов установят светофор с кнопкой вызова и необходимое освещение. На подъезде к участку будет восстановлена искусственная неровность, которую демонтировали на время ремонта дороги», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что 5 сентября на улице Автомобилистов в Шадринске самосвал наехал на девочку. Легковой автомобиль пропускал пешеходов, когда грузовик попытался объехать помеху и выехал прямо на идущих пешеходов.
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В Шадринске Курганской области на пешеходном переходе, где грузовик сбил девочку, появится светофор с кнопкой вызова и необходимое освещение. Об этом сообщили в мэрии города. ДТП произошло 5 сентября. «До 15 сентября по улице Автомобилистов установят светофор с кнопкой вызова и необходимое освещение. На подъезде к участку будет восстановлена искусственная неровность, которую демонтировали на время ремонта дороги», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что 5 сентября на улице Автомобилистов в Шадринске самосвал наехал на девочку. Легковой автомобиль пропускал пешеходов, когда грузовик попытался объехать помеху и выехал прямо на идущих пешеходов.