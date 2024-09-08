Шольц объявил о подходящем моменте для переговоров по Украине: главное об СВО 8 сентября

Канцлер ФРГ Шольц: настал момент для переговоров по конфликту на Украине
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ВС РФ взяли под контроль Новогродовку и Красногоровку в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы взяли в клещи группировку ВСУ в ДНР, а также освободили Новогродовку и Красногоровку. Кроме того, ВС РФ ракетным ударом уничтожили группу иностранных наемников. В то же время ВСУ нанесли удары с помощью БПЛА по четырем населенным пунктам Белгородской области, а Олаф Шольц заявил о подходящем моменте для обсуждения завершения конфликта на Украине. Главные события спецоперации к вечеру 8 сентября — материале URA.RU.

ВС РФ взяли в клещи группировку ВСУ в ДНР

Российские военные взяли в клещи группировку украинских бойцов в городе Селидово ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. Группировка ВСУ была одновременно охвачена с двух флангов.

Российские военные уничтожили иностранных наемников под Сумами

ВС РФ ракетным ударом поразили около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники, которые находились севернее города Сумы. Информация поступила от Минобороны России. Ракетный удар уничтожил наемников в пункте временной дислокации в районе села Стецковка, который расположен в 15 километрах от Сум.

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Удары нанесли по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей нет. В результате атаки повреждения получили ГАЗель в Дроновке, частный дом в Новопетровке и в Муром, остекление производственного предприятия в поселке Маслова Пристань.

Шольц заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что настал момент для обсуждения завершения конфликта на Украине. Он выступает за участие России во втором «саммите мира», о чем он уже договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью изданию ZDF Шольц заявил, что между ними состоялся доверительный разговор.

ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР

Российские военные завершили операцию по освобождению села Новогродовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России. В освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Российские силы освободили Красногоровку

Солдаты РФ взяли под контроль Красногоровку в ДНР, которая была последним городом донецкой агломерации, находившемся под управлением ВСУ. Об этом сообщило Фронтовое информационное агентство ANNA NEWS. Бои на данном участке фронта шли с февраля 2024 года.

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Продвижение украинских войск в Курской области остановлено. Сейчас началось выдавливание противника, сообщил президент России Владимир Путин. Как пишет «Пятый канал», ВСУ в российском регионе сейчас не в лучшем боевом состоянии. Техника, которую им предоставило НАТО, заканчивается, а новую пока не дают. На оставшихся переделанных советских бронемашинах уехать сложно.

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Российские силы взяли в клещи группировку ВСУ в ДНР, а также освободили Новогродовку и Красногоровку. Кроме того, ВС РФ ракетным ударом уничтожили группу иностранных наемников. В то же время ВСУ нанесли удары с помощью БПЛА по четырем населенным пунктам Белгородской области, а Олаф Шольц заявил о подходящем моменте для обсуждения завершения конфликта на Украине. Главные события спецоперации к вечеру 8 сентября — материале URA.RU. Российские военные взяли в клещи группировку украинских бойцов в городе Селидово ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. Группировка ВСУ была одновременно охвачена с двух флангов. ВС РФ ракетным ударом поразили около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники, которые находились севернее города Сумы. Информация поступила от Минобороны России. Ракетный удар уничтожил наемников в пункте временной дислокации в районе села Стецковка, который расположен в 15 километрах от Сум. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Удары нанесли по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей нет. В результате атаки повреждения получили ГАЗель в Дроновке, частный дом в Новопетровке и в Муром, остекление производственного предприятия в поселке Маслова Пристань. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что настал момент для обсуждения завершения конфликта на Украине. Он выступает за участие России во втором «саммите мира», о чем он уже договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью изданию ZDF Шольц заявил, что между ними состоялся доверительный разговор. Российские военные завершили операцию по освобождению села Новогродовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России. В освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Центр». Солдаты РФ взяли под контроль Красногоровку в ДНР, которая была последним городом донецкой агломерации, находившемся под управлением ВСУ. Об этом сообщило Фронтовое информационное агентство ANNA NEWS. Бои на данном участке фронта шли с февраля 2024 года. Продвижение украинских войск в Курской области остановлено. Сейчас началось выдавливание противника, сообщил президент России Владимир Путин. Как пишет «Пятый канал», ВСУ в российском регионе сейчас не в лучшем боевом состоянии. Техника, которую им предоставило НАТО, заканчивается, а новую пока не дают. На оставшихся переделанных советских бронемашинах уехать сложно.
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