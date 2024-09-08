Шольц объявил о подходящем моменте для переговоров по Украине: главное об СВО 8 сентября

Канцлер ФРГ Шольц: настал момент для переговоров по конфликту на Украине

08 сентября 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль Новогродовку и Красногоровку в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы взяли в клещи группировку ВСУ в ДНР, а также освободили Новогродовку и Красногоровку. Кроме того, ВС РФ ракетным ударом уничтожили группу иностранных наемников. В то же время ВСУ нанесли удары с помощью БПЛА по четырем населенным пунктам Белгородской области, а Олаф Шольц заявил о подходящем моменте для обсуждения завершения конфликта на Украине. Главные события спецоперации к вечеру 8 сентября — материале URA.RU. ВС РФ взяли в клещи группировку ВСУ в ДНР Российские военные взяли в клещи группировку украинских бойцов в городе Селидово ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. Группировка ВСУ была одновременно охвачена с двух флангов. Российские военные уничтожили иностранных наемников под Сумами ВС РФ ракетным ударом поразили около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники, которые находились севернее города Сумы. Информация поступила от Минобороны России. Ракетный удар уничтожил наемников в пункте временной дислокации в районе села Стецковка, который расположен в 15 километрах от Сум. ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Удары нанесли по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей нет. В результате атаки повреждения получили ГАЗель в Дроновке, частный дом в Новопетровке и в Муром, остекление производственного предприятия в поселке Маслова Пристань. Шольц заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что настал момент для обсуждения завершения конфликта на Украине. Он выступает за участие России во втором «саммите мира», о чем он уже договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью изданию ZDF Шольц заявил, что между ними состоялся доверительный разговор. ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР Российские военные завершили операцию по освобождению села Новогродовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России. В освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Центр». Российские силы освободили Красногоровку Солдаты РФ взяли под контроль Красногоровку в ДНР, которая была последним городом донецкой агломерации, находившемся под управлением ВСУ. Об этом сообщило Фронтовое информационное агентство ANNA NEWS. Бои на данном участке фронта шли с февраля 2024 года. Продвижение ВСУ в Курской области остановлено Продвижение украинских войск в Курской области остановлено. Сейчас началось выдавливание противника, сообщил президент России Владимир Путин. Как пишет «Пятый канал», ВСУ в российском регионе сейчас не в лучшем боевом состоянии. Техника, которую им предоставило НАТО, заканчивается, а новую пока не дают. На оставшихся переделанных советских бронемашинах уехать сложно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы взяли в клещи группировку ВСУ в ДНР, а также освободили Новогродовку и Красногоровку. Кроме того, ВС РФ ракетным ударом уничтожили группу иностранных наемников. В то же время ВСУ нанесли удары с помощью БПЛА по четырем населенным пунктам Белгородской области, а Олаф Шольц заявил о подходящем моменте для обсуждения завершения конфликта на Украине. Главные события спецоперации к вечеру 8 сентября — материале URA.RU. Российские военные взяли в клещи группировку украинских бойцов в городе Селидово ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. Группировка ВСУ была одновременно охвачена с двух флангов. ВС РФ ракетным ударом поразили около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники, которые находились севернее города Сумы. Информация поступила от Минобороны России. Ракетный удар уничтожил наемников в пункте временной дислокации в районе села Стецковка, который расположен в 15 километрах от Сум. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Удары нанесли по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей нет. В результате атаки повреждения получили ГАЗель в Дроновке, частный дом в Новопетровке и в Муром, остекление производственного предприятия в поселке Маслова Пристань. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что настал момент для обсуждения завершения конфликта на Украине. Он выступает за участие России во втором «саммите мира», о чем он уже договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью изданию ZDF Шольц заявил, что между ними состоялся доверительный разговор. Российские военные завершили операцию по освобождению села Новогродовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России. В освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Центр». Солдаты РФ взяли под контроль Красногоровку в ДНР, которая была последним городом донецкой агломерации, находившемся под управлением ВСУ. Об этом сообщило Фронтовое информационное агентство ANNA NEWS. Бои на данном участке фронта шли с февраля 2024 года. Продвижение украинских войск в Курской области остановлено. Сейчас началось выдавливание противника, сообщил президент России Владимир Путин. Как пишет «Пятый канал», ВСУ в российском регионе сейчас не в лучшем боевом состоянии. Техника, которую им предоставило НАТО, заканчивается, а новую пока не дают. На оставшихся переделанных советских бронемашинах уехать сложно.