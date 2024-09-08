08 сентября 2024

В Тобольске посреди парка сгорел автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспорт загорелся на территории Александровского сада (архивное фото)
Транспорт загорелся на территории Александровского сада (архивное фото) Фото:

В Александровском саду в Тобольске на дороге сгорел автобус. Видео происшествия размещено в социальных сетях.

«В Александровском саду сгорел автобус. Предварительно, автобус не туристический, принадлежал дорожным службам», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

К записи приложено видео полыхающего транспорта. Получить оперативный комментарий от МЧС не удалось: в областном ведомстве на звонки журналиста не ответили. 

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В Александровском саду в Тобольске на дороге сгорел автобус. Видео происшествия размещено в социальных сетях. «В Александровском саду сгорел автобус. Предварительно, автобус не туристический, принадлежал дорожным службам», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». К записи приложено видео полыхающего транспорта. Получить оперативный комментарий от МЧС не удалось: в областном ведомстве на звонки журналиста не ответили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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