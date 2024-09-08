Транспорт загорелся на территории Александровского сада (архивное фото)
В Александровском саду в Тобольске на дороге сгорел автобус. Видео происшествия размещено в социальных сетях.
«В Александровском саду сгорел автобус. Предварительно, автобус не туристический, принадлежал дорожным службам», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
К записи приложено видео полыхающего транспорта. Получить оперативный комментарий от МЧС не удалось: в областном ведомстве на звонки журналиста не ответили.
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