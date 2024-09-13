Два автомобиля попали в аварию в Кургане
Рядом с бассейном «Дельфин» в Кургане в ДТП попали кроссовер Reno и автомобиль Toyota. Об этом сообщили очевидцы аварии.
«На улице Коли Мяготина возле бассейна „Дельфин“ произошла авария с участием автомобилей Renault Duster и Toyota. Машины имеют сильные повреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте», к которому прикреплено видео с места ДТП.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается.
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