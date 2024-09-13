13 сентября 2024

В Кургане у бассейна «Дельфин» столкнулись две иномарки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Два автомобиля попали в аварию в Кургане
Два автомобиля попали в аварию в Кургане Фото:

Рядом с бассейном «Дельфин» в Кургане в ДТП попали кроссовер Reno и автомобиль Toyota. Об этом сообщили очевидцы аварии.

«На улице Коли Мяготина возле бассейна „Дельфин“ произошла авария с участием автомобилей Renault Duster и Toyota. Машины имеют сильные повреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте», к которому прикреплено видео с места ДТП.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается. 

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Рядом с бассейном «Дельфин» в Кургане в ДТП попали кроссовер Reno и автомобиль Toyota. Об этом сообщили очевидцы аварии. «На улице Коли Мяготина возле бассейна „Дельфин“ произошла авария с участием автомобилей Renault Duster и Toyota. Машины имеют сильные повреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте», к которому прикреплено видео с места ДТП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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