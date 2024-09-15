«Это была не мечта, а цель»: как ямальские девушки устраиваются в «Газпром»

Юные представительницы дочерних предприятий ПАО «Газпром» не скрывают, что карьера на предприятиях нефтегазового комплекса Ямала для них не столько мечта, сколько осознанная цель. Чтобы получить хорошую инженерную должность, приходится пройти через многие этапы роста — сначала в учебе, затем — в процессе профессионального становления. О том, как молодые специалисты устраиваются в ямальские компании ТЭК, и о чем их распрашивают психологи, рассказали представительницы дочерних компаний ПАО «Газпром». Информацию предоставил telegram-канал Общества.
По словам девушек, индустриальные профессии они выбирали не потому, что мечтали об этом. Это была осознанная цель, сопряженная со многими трудностями. Ведь работать приходится во многом по-мужски: за Полярным кругом и вахтовым методом, непосредственно на добывающем промысле. И все же карьерный рост девушки связывают с инженерными должностями, но, чтобы получить их, нужно пройти конкурсный отбор, в том числе у психологов.
О начальном этапе карьеры в ТЭК рассказывает оператор по добыче и нефти и газа ООО «Газпром добыча Уренгой» Анастасия Абдреева:
– Мне еще с детства были интересны технические дисциплины. То есть родители меня к этому приучали. Я поступила в Газпром техникум Новый Уренгой — он опорный для нашей компании, многие наши специалисты выпускаются оттуда. Я прошла собеседование и устроилась на работу. Большая часть моих одногруппников трудоустроились именно в нашу компанию. Был конкурс и да, он был хороший.
Конечно, это была больше не мечта, а цель. То есть мне просто это нравилось, поэтому я и хотела развиваться в этом направлении — и учиться, и работать дальше именно по этой специальности. У меня отец работает в этой сфере. Он много рассказывал об этом.
По словам Анастасии Абдреевой, первые станки-качалки на нефтяных скважинах она увидела еще в детстве в Башкирии. И, как всякий ребенок, начала интересоваться ими, задавала вопросы своему отцу. «И папа мне объяснял. С этого начался мой интерес», — рассказывает молодой специалист.
Инженер цеха электростанций в ООО «Газпром добыча Ямбург» Анастасия Дубро:
– Я увидела пост о том, что проводится открытый конкурс молодых специалистов среди дочерних предприятий ПАО «Газпром». Решила попробовать, направила документы для прохождения первого этапа. Прошла, потом поехала в Новый Уренгой для участия во втором и третьем этапах. По итогам конкурса предложили устроиться в цех электростанций.
Я бы не сказала, что конкурс был прямо какой-то сложный. Там оценивались, конечно, и познания в профессии. Но основное — это именно психологическое [тестирование — ред.], какой человек — инициативный или нет, умеет ли он работать в команде, как быстро он приспосабливается ко всему.
Анастасия Дубро считает, что если настроиться и быть в себе уверенным, то конкурс пройти можно. «Мне всегда нравились точные науки. Я решила пойти в энергетику, потому что это востребованная специальность, и актуальность свою это направление не потеряет. Предприятия кажутся стабильными и с возможностью самореализации», — говорит Анастасия.
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