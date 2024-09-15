Мошенники обвинили жительницу Салехарда в «пособничестве террористам»

В Салехарде (ЯНАО) местная жительница лишилась 2,6 миллионов рублей, поверив мошеннику, который представился «сотрудником ФСБ» и обвинил ее в «пособничестве террористам». По данному факту полицейские возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД.
«Потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ и сообщил ей, что в отношении нее проводиться проверка, по факту пособничества террористам, поскольку от ее имени оформлены кредиты в пяти банках, а денежные средства направлены на Украину», — сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте. Далее, мошенник убедил ее следовать инструкциям, в результате чего женщина потеряла 2,6 млн рублей.
Звонку злоумышленника предшествовало сообщение в мессенджере, от имени руководителя потерпевшей. В сообщении ее предупреждали, что с ней должен связаться куратор по безопасности.
Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда увидела, что кредиты, которые она оформила, никто не аннулировал, как обещал ей лже-сотрудник. Тогда она обратилась в полицию. В ОМВД по Салехарду было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
В УМВД напоминают:
- Удостоверится, что сообщение действительно поступило от непосредственного руководителя. Для этого лучше ему перезвонить и обсудить ситуацию.
- Никто не может требовать от граждан переводить принадлежащие ему средства на какие-либо посторонние счета. Тем более, не нужно поспешно брать кредиты.
- Не нужно поддаваться панике. Лучше позвонить руководителю и обсудить с ним ситуацию, или позвонить в банк по официальному номеру телефона и убедиться, что с вашими счетами все в порядке.
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