Тюменец вышел в финал шоу «Выжить в Дубае»

Тюменец Андрей Зубенко вошел в четверку финалистов шоу «Выжить в Дубае». Однако в предпоследнем испытании он покинул проект. Эфир шоу появился на телеканале ТНТ 15 сентября.
«Хотелось первое место, хотелось главного приза и еще немного задержаться. Я хотел стать главным победителем этого сезона, но сегодня так. Я прожил на проекте такую яркую жизнь, что выхожу отсюда заряженным и энергичным», — рассказал в эфире шоу Андрей после проигрыша.
Тюменец отметил, что планирует теперь создавать семью. Соперниками мужчины были актер Вячеслав Чепурченко, блогер Саша Стоун и домохозяйка Александра Сухорукова.
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