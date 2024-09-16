Тюменец вышел в финал шоу «Выжить в Дубае»

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Главный приз шоу - 10 миллионов рублей
Главный приз шоу - 10 миллионов рублей Фото:

Тюменец Андрей Зубенко вошел в четверку финалистов шоу «Выжить в Дубае». Однако в предпоследнем испытании он покинул проект. Эфир шоу появился на телеканале ТНТ 15 сентября.

«Хотелось первое место, хотелось главного приза и еще немного задержаться. Я хотел стать главным победителем этого сезона, но сегодня так. Я прожил на проекте такую яркую жизнь, что выхожу отсюда заряженным и энергичным», — рассказал в эфире шоу Андрей после проигрыша.

Тюменец отметил, что планирует теперь создавать семью. Соперниками мужчины были актер Вячеслав Чепурченко, блогер Саша Стоун и домохозяйка Александра Сухорукова.

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Тюменец Андрей Зубенко вошел в четверку финалистов шоу «Выжить в Дубае». Однако в предпоследнем испытании он покинул проект. Эфир шоу появился на телеканале ТНТ 15 сентября. «Хотелось первое место, хотелось главного приза и еще немного задержаться. Я хотел стать главным победителем этого сезона, но сегодня так. Я прожил на проекте такую яркую жизнь, что выхожу отсюда заряженным и энергичным», — рассказал в эфире шоу Андрей после проигрыша. Тюменец отметил, что планирует теперь создавать семью. Соперниками мужчины были актер Вячеслав Чепурченко, блогер Саша Стоун и домохозяйка Александра Сухорукова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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