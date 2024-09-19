Власти назвали дату открытия проезда по улице Ленина в Тюмени

В Тюмени 22 сентября откроют проезд по улице Ленина
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкцию начали в мае 2024 года
Реконструкцию начали в мае 2024 года Фото:

В Тюмени 22 сентября с 13:00 откроют проезд по улице Ленина на участке от Республики до Челюскинцев. Дорога была перекрыта с 1 мая из-за реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«22 сентября с 13:00 участок улично-дорожной сети по улице Ленина (от Республики до Челюскинцев) будет открыт для движения транспортных средств. Движение по улице Республики будет организовано в прежнем одностороннем режиме», — рассказали в мэрии.

Реконструкция улицы началась 1 мая, ее планировали завершить до ноября. На работы власти потратили около 1,2 млрд рублей. 

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В Тюмени 22 сентября с 13:00 откроют проезд по улице Ленина на участке от Республики до Челюскинцев. Дорога была перекрыта с 1 мая из-за реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «22 сентября с 13:00 участок улично-дорожной сети по улице Ленина (от Республики до Челюскинцев) будет открыт для движения транспортных средств. Движение по улице Республики будет организовано в прежнем одностороннем режиме», — рассказали в мэрии. Реконструкция улицы началась 1 мая, ее планировали завершить до ноября. На работы власти потратили около 1,2 млрд рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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