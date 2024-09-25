Тюменцам предлагают заплатить в три раза больше за билет, чтобы получить автограф Ани из «Ранеток»

В Тюмени даст концерт солистка группы «Ранетки» Аня Руднева

Солистка из группы «Ранетки» даст концерт 12 октября Фото: Петр Быстров/ТАСС

В Тюмени 12 октября с первым сольным туром выступит Аня Руднева из поп-рок-группы «Ранетки». За возможность получить автограф и фото со звездой тюменцам придется отдать за билет 3 000 рублей, в то время, как вход на концерт обойдется в 1 000. Информация об этом представлена на сайте по продаже билетов.

«Стоимость vip-билета с автограф-сессией: 3 000 рублей. Этот билет дает возможность попасть за кулисы и сделать фото с Аней», — указано на сайте.

Входной билет на концерт зрителям обойдется в 1 000 рублей, а чтобы подпевать песни и танцевать на балконе нужно заплатить уже 2 500 рублей. Среди хитов, которые исполнит певица на концерте: «Мы ранетки», «Сердце не спит», «Она одна», «О тебе», «Ангелы» и другие.