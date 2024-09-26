В Екатеринбурге оперативники ФСБ и МВД 25 сентября задержали троих наркобаронов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.
«Перекрыты два канала распространения наркотиков и ликвидирована одна нарколаборатория. Задержаны трое организаторов. У одного из них при себе, а также по месту жительства и в тайниках найдено до полкилограмма героина. Двоих других задержали с поличным», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал».
Всего у них найдено шесть кг наркотиков. Задержанные — граждане РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против них.
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