ФСБ задержала наркобаронов в Екатеринбурге. Фото

26 сентября 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Операция прошла 25 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге оперативники ФСБ и МВД 25 сентября задержали троих наркобаронов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. «Перекрыты два канала распространения наркотиков и ликвидирована одна нарколаборатория. Задержаны трое организаторов. У одного из них при себе, а также по месту жительства и в тайниках найдено до полкилограмма героина. Двоих других задержали с поличным», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Всего у них найдено шесть кг наркотиков. Задержанные — граждане РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против них. Фото: предоставлено УФСБ по Свердловской области Фото: предоставлено УФСБ по Свердловской области Фото: предоставлено УФСБ по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге оперативники ФСБ и МВД 25 сентября задержали троих наркобаронов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. «Перекрыты два канала распространения наркотиков и ликвидирована одна нарколаборатория. Задержаны трое организаторов. У одного из них при себе, а также по месту жительства и в тайниках найдено до полкилограмма героина. Двоих других задержали с поличным», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Всего у них найдено шесть кг наркотиков. Задержанные — граждане РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против них.