ФСБ задержала наркобаронов в Екатеринбурге. Фото

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Операция прошла 25 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге оперативники ФСБ и МВД 25 сентября задержали троих наркобаронов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

«Перекрыты два канала распространения наркотиков и ликвидирована одна нарколаборатория. Задержаны трое организаторов. У одного из них при себе, а также по месту жительства и в тайниках найдено до полкилограмма героина. Двоих других задержали с поличным», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал».

Всего у них найдено шесть кг наркотиков. Задержанные — граждане РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против них.

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В Екатеринбурге оперативники ФСБ и МВД 25 сентября задержали троих наркобаронов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. «Перекрыты два канала распространения наркотиков и ликвидирована одна нарколаборатория. Задержаны трое организаторов. У одного из них при себе, а также по месту жительства и в тайниках найдено до полкилограмма героина. Двоих других задержали с поличным», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Всего у них найдено шесть кг наркотиков. Задержанные — граждане РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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