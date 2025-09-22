На Екатеринбург надвигается летняя погода — она продержится один день

В Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 22 градусов
Температура поднимется к середине дня
Температура поднимется к середине дня

В Екатеринбурге 23 сентября ожидается летняя погода — температура воздуха резко поднимется до 22 градусов тепла. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

«Без существенных осадков. Ночью будет 8 градусов, днем — 22 градуса», — пояснили они. Средняя температура в области будет варьироваться днем от 18 до 23 градусов, а ночью — до 9 градусов.

При этом спасатели выпустили экстренное предупреждение на 23 сентября. Они предупредили, что на Средний Урал обрушится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

