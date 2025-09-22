В Екатеринбурге задержали двух азербайджанцев: в чем их подозревают

В Екатеринбурге задержали азербайджанцев за продажу паленого алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
Подробности операции пока неизвестны
Подробности операции пока неизвестны Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали двух уроженцев Азербайджана Элмаддина Агаева и Мирхаса Вердиева. По предварительным данным, их подозревают в незаконной продаже паленого алкоголя, сказал URA.RU член Общественной палаты региона Дмитрий Чукреев.

Избрана ли фигурантам мера пресечения, доподлинно неизвестно. В силовых структурах их задержание не комментировали.

О задержании Шукурова стало известно 22 июля. Коммерсанту предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Суд отправил Шукурова в следственный изолятор.

