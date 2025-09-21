Суд отменил приговор лжесиловикам, которые вымогали наркотики в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили приговор банде мужчин, которые представлялись силовиками и вымогали наркотики. Дело вновь рассматривается в суде, следует из картотеки инстанции.
По версии следствия, 9 марта 2023 года Афид Салаев, Павел Тренихин и Магомед Хибибулаев пришли к потерпевшему, показали поддельные удостоверения и проникли в квартиру. Мужчину обвинили в распространении запрещенных веществ и потребовали отдать их. Он заявил, что не имеет отношения к наркотикам, но ему стали угрожать пистолетом. Мужчина перевел злоумышленникам 30 тысяч рублей.
На следующий день парни снова пришли к жертве, но уже вместе с Дмитрием Абакировым. Пострадавшего избили, вытащили на балкон и угрожали сбросить его с с 21 этажа. Он был вынужден отдать им телефон и 40 тысяч рублей.
Железнодорожный райсуд 27 сентября признал фигурантов виновными в разбое и приговорил всех к тюремным срокам. Статья о вымогательстве наркотиков отпала — суд пришел к выводу, что состава преступления не было. Позже приговор отменили, второй круг в суде длится уже несколько месяцев.
