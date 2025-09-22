Екатеринбурженка Дина Сафина прошла в финал конкурса «Мисс Россия». Участница поборется за звание самой красивой девушки страны, победительницу выберут 4 октября в Москве. Что известно об уралочке — в материале URA.RU.
Дине 23 года, она родилась в Екатеринбурге, где закончила частную школу «Гелиос», у девушки есть старшая сестра. В школе участница училась писать сценарии и снимать. Известно, что Дина отучилась в Нью-Йоркском университете, где изучала бизнес в развлекательной индустрии и кинорежиссуру. Проживая в США, уралочка вела свой YouTube-канал, куда публиковала влоги.
После обучения в университете Дина вернулась в Россию. Сейчас она работает моделью и продюсером. В 2025 году екатеринбурженка записала свой первый сингл «Не твоя», который доступен на всех музыкальных площадках.
