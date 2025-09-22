Участница «Мисс Россия» от Екатеринбурга вышла в финал конкурса: что о ней известно. Фото

Дина Сафина из Екатеринбурга стала финалисткой «Мисс Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дина Сафина вошла в топ 50 финалисток «Мисс Россия»
Дина Сафина вошла в топ 50 финалисток «Мисс Россия» Фото:

Екатеринбурженка Дина Сафина прошла в финал конкурса «Мисс Россия». Участница поборется за звание самой красивой девушки страны, победительницу выберут 4 октября в Москве. Что известно об уралочке — в материале URA.RU.

Дине 23 года, она родилась в Екатеринбурге, где закончила частную школу «Гелиос», у девушки есть старшая сестра. В школе участница училась писать сценарии и снимать. Известно, что Дина отучилась в Нью-Йоркском университете, где изучала бизнес в развлекательной индустрии и кинорежиссуру. Проживая в США, уралочка вела свой YouTube-канал, куда публиковала влоги. 

После обучения в университете Дина вернулась в Россию. Сейчас она работает моделью и продюсером. В 2025 году екатеринбурженка записала свой первый сингл «Не твоя», который доступен на всех музыкальных площадках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбурженка Дина Сафина прошла в финал конкурса «Мисс Россия». Участница поборется за звание самой красивой девушки страны, победительницу выберут 4 октября в Москве. Что известно об уралочке — в материале URA.RU. Дине 23 года, она родилась в Екатеринбурге, где закончила частную школу «Гелиос», у девушки есть старшая сестра. В школе участница училась писать сценарии и снимать. Известно, что Дина отучилась в Нью-Йоркском университете, где изучала бизнес в развлекательной индустрии и кинорежиссуру. Проживая в США, уралочка вела свой YouTube-канал, куда публиковала влоги.  После обучения в университете Дина вернулась в Россию. Сейчас она работает моделью и продюсером. В 2025 году екатеринбурженка записала свой первый сингл «Не твоя», который доступен на всех музыкальных площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...