21 сентября 2025

В Нижнем Тагиле прошли новые задержания по делу бандита, пойманного в клубе

В уголовном деле жителя Нижнего Тагила Андрея Г., известного по прозвищу Цыган, появились другие обвиняемые. Год назад ОМОН жестко задерживал Андрея в компьютерном клубе, когда он играл в Counter-Strike. Сейчас он может быть на свободе. Подробнее об истории — в материале URA.RU.

О задержании Цыгана стало известно 9 апреля 2024 года. Источник URA.RU говорил, что в основу уголовного дела лег эпизод, который произошел двумя годами ранее. По версии силовиков, в декабре 2022-го Андрей и его товарищ похитили подростка и двое суток продержали его в квартире, вымогая деньги. Вымогателям он отдал 45 тысяч рублей. Несовершеннолетний испугался и не стал сразу обращаться в полицию.

Против Цыгана и его подельника возбуждено дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж). URA.RU стало известно, что правоохранители также задержали еще шестерых мужчин. Следователи установили, что подельники нападали на гостей бара «Лофт» и вымогали деньги. Обезвредив группу, силовики отдали дело в Ленинский райсуд, однако его вернули для устранения нарушений.

«Не так давно [Цыгана] видели на улицах Нижнего Тагила», — сказал источник URA.RU. Агентство обратилось за комментариями в свердловские силовые структуры, ответы ожидаются.

Известно, что Цыган также засветился в громкой истории с участием участкового Максима Мунгалова. Последний, как писали СМИ, поругался с подростком, который якобы оскорбил его родственницу. Несовершеннолетний уверял, что силовик якобы угрожал ему, Мунгалов попал под проверку (в итоге нарушений в его действиях не нашли). Цыган стал случайным очевидцем ссоры и ударил полицейского. За это его арестовали на 15 суток. Позже против него возбудили дело.

Ранее Цыган привлекался по административным статьям — за тонировку, езду без госномеров и нарушение ПДД. Недавно его приговорили к исправительным работам по делу о езде в пьяном виде (ст. 264.1. УК РФ).

