CNN: США видят возможность вторжения ЦАХАЛ в Ливан

Соединенные Штаты фиксируют признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации президента США.
«США видят возможность ограниченного наземного вторжения в Ливан… оценка США основана на мобилизации израильских солдат и расчистке территорий в рамках возможной подготовки к началу наземного наступления», — отмечает телеканал.
Подготовка к военной операции со стороны Израиля не осталась незамеченной и другими СМИ. Ранее ABC News также сообщал о возможной ограниченной наземной операции в Ливане, ссылаясь на представителя американской администрации.
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