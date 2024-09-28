CNN: США видят возможность вторжения ЦАХАЛ в Ливан

29 сентября 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

ABC узнал о подготовке Израиля к «ограниченному вторжению» в Ливан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Соединенные Штаты фиксируют признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации президента США. Новость по теме Израиль готовится к вторжению в Ливан: заявления Нетаньяху о «мощных ударах по врагам» «США видят возможность ограниченного наземного вторжения в Ливан… оценка США основана на мобилизации израильских солдат и расчистке территорий в рамках возможной подготовки к началу наземного наступления», — отмечает телеканал. Подготовка к военной операции со стороны Израиля не осталась незамеченной и другими СМИ. Ранее ABC News также сообщал о возможной ограниченной наземной операции в Ливане, ссылаясь на представителя американской администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты фиксируют признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации президента США. «США видят возможность ограниченного наземного вторжения в Ливан… оценка США основана на мобилизации израильских солдат и расчистке территорий в рамках возможной подготовки к началу наземного наступления», — отмечает телеканал. Подготовка к военной операции со стороны Израиля не осталась незамеченной и другими СМИ. Ранее ABC News также сообщал о возможной ограниченной наземной операции в Ливане, ссылаясь на представителя американской администрации.