28 сентября 2024

CNN: США видят возможность вторжения ЦАХАЛ в Ливан

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Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
ABC узнал о подготовке Израиля к «ограниченному вторжению» в Ливан Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты фиксируют признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации президента США.

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«США видят возможность ограниченного наземного вторжения в Ливан… оценка США основана на мобилизации израильских солдат и расчистке территорий в рамках возможной подготовки к началу наземного наступления», — отмечает телеканал.

Подготовка к военной операции со стороны Израиля не осталась незамеченной и другими СМИ. Ранее ABC News также сообщал о возможной ограниченной наземной операции в Ливане, ссылаясь на представителя американской администрации.

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Соединенные Штаты фиксируют признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации президента США. «США видят возможность ограниченного наземного вторжения в Ливан… оценка США основана на мобилизации израильских солдат и расчистке территорий в рамках возможной подготовки к началу наземного наступления», — отмечает телеканал. Подготовка к военной операции со стороны Израиля не осталась незамеченной и другими СМИ. Ранее ABC News также сообщал о возможной ограниченной наземной операции в Ливане, ссылаясь на представителя американской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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