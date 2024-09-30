Рестораны в Тюмени — все: в городе почти не осталось свободных мест для новогодних корпоративов

Тюменские компании за год бронируют рестораны под новогодние корпоративы

30 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Самые востребованные даты для праздника — с 20 по 27 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ресторанах Тюмени почти не осталось свободных мест для празднования новогодних корпоративов. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон». Там отметили, что некоторые компании бронирую заведения за год до мероприятия. «После пандемии люди снова взяли за правило бронировать площадки заранее. Часто бывает, что компания отметила праздник, им все понравилось, они решают и следующий Новый год отмечать там же, поэтому арендуют заведение практически за год», — рассказали в компании. Там отметили, что самые популярные в этом году даты — с 20 по 27 декабря. В этот период большинство заведений города больше не принимает заявки на новогодние банкеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ресторанах Тюмени почти не осталось свободных мест для празднования новогодних корпоративов. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон». Там отметили, что некоторые компании бронирую заведения за год до мероприятия. «После пандемии люди снова взяли за правило бронировать площадки заранее. Часто бывает, что компания отметила праздник, им все понравилось, они решают и следующий Новый год отмечать там же, поэтому арендуют заведение практически за год», — рассказали в компании. Там отметили, что самые популярные в этом году даты — с 20 по 27 декабря. В этот период большинство заведений города больше не принимает заявки на новогодние банкеты.