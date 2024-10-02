Генсек ООН сделал заявление по атакам Ирана после большой обиды Израиля

Генсек ООН осудил атаки Ирана против Израиля

02 октября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

МИД Израиля обвинил генсека ООН Гутерриша, что тот «не смог однозначно осудить нападение Ирана» Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаки Ирана на Израиль. Заявление было сделано после того, как израильский МИД объявил генсека персоной нон грата. «Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю», — сказал Гутерриш на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку. По его словам, обстрелы не уменьшают страдания палестинцев. Днем министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН персоной нон грата. Ему запрещен въезд в страну. Как выразился Кац, тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает приезжать на израильскую землю и находиться на ней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаки Ирана на Израиль. Заявление было сделано после того, как израильский МИД объявил генсека персоной нон грата. «Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю», — сказал Гутерриш на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку. По его словам, обстрелы не уменьшают страдания палестинцев. Днем министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН персоной нон грата. Ему запрещен въезд в страну. Как выразился Кац, тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает приезжать на израильскую землю и находиться на ней.