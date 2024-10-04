В новом корпусе завершаются работы
В новом корпусе ТюмГУ расположится 60 учебных аудиторий, больше десятка компьютерных классов и семь коворкингов. Видео внутри корпуса опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.
«Новое здание станет самым большим корпусом вуза. Подрядная организация завершает отделочные работы внутри здания и на фасаде. Часть помещений уже переданы университету для комплектования оборудованием и мебелью», — сообщили в инфоцентре.
На объекте ведутся завершающие работы. Точные сроки запуска нового корпуса пока неизвестны.
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