Власти показали, как внутри выглядит новый корпус ТюмГУ. Видео

Новый корпус ТюмГУ запустят в ближайший месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом корпусе завершаются работы
В новом корпусе завершаются работы Фото:

В новом корпусе ТюмГУ расположится 60 учебных аудиторий, больше десятка компьютерных классов и семь коворкингов. Видео внутри корпуса опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

«Новое здание станет самым большим корпусом вуза. Подрядная организация завершает отделочные работы внутри здания и на фасаде. Часть помещений уже переданы университету для комплектования оборудованием и мебелью», — сообщили в инфоцентре.

На объекте ведутся завершающие работы. Точные сроки запуска нового корпуса пока неизвестны.

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В новом корпусе ТюмГУ расположится 60 учебных аудиторий, больше десятка компьютерных классов и семь коворкингов. Видео внутри корпуса опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Новое здание станет самым большим корпусом вуза. Подрядная организация завершает отделочные работы внутри здания и на фасаде. Часть помещений уже переданы университету для комплектования оборудованием и мебелью», — сообщили в инфоцентре. На объекте ведутся завершающие работы. Точные сроки запуска нового корпуса пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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