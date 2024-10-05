05 октября 2024
04 октября 2024

Полиция устроила погоню со стрельбой из-за пьяного курганца

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, полиция, дпс, лейтенант
Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя Фото:

В Шадринском округе Курганской области полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным 22-летним водителем. Нарушитель не реагировал на требования остановиться, увеличивал скорость и выезжал на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Ночью с 4 на 5 октября водитель автомобиля ВАЗ-2114 пытался скрыться. Он не реагировал на требования остановиться, увеличивал скорость и выезжал на полосу встречного движения. Автоинспектор с помощью громкоговорителя предупредил нарушителя, что будет применено огнестрельное оружие в случае невыполнения требований. Для остановки автомобиля полицейский несколько раз выстрелил по колесам», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Не справившись с управлением, 22-летний водитель, у которого были видимые признаки алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в препятствие. Сотрудники полиции составили несколько административных материалов. Уточняется, что гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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В Шадринском округе Курганской области полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным 22-летним водителем. Нарушитель не реагировал на требования остановиться, увеличивал скорость и выезжал на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Ночью с 4 на 5 октября водитель автомобиля ВАЗ-2114 пытался скрыться. Он не реагировал на требования остановиться, увеличивал скорость и выезжал на полосу встречного движения. Автоинспектор с помощью громкоговорителя предупредил нарушителя, что будет применено огнестрельное оружие в случае невыполнения требований. Для остановки автомобиля полицейский несколько раз выстрелил по колесам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Не справившись с управлением, 22-летний водитель, у которого были видимые признаки алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в препятствие. Сотрудники полиции составили несколько административных материалов. Уточняется, что гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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