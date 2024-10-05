Полиция устроила погоню со стрельбой из-за пьяного курганца

06 октября 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шадринском округе Курганской области полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным 22-летним водителем. Нарушитель не реагировал на требования остановиться, увеличивал скорость и выезжал на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Ночью с 4 на 5 октября водитель автомобиля ВАЗ-2114 пытался скрыться. Он не реагировал на требования остановиться, увеличивал скорость и выезжал на полосу встречного движения. Автоинспектор с помощью громкоговорителя предупредил нарушителя, что будет применено огнестрельное оружие в случае невыполнения требований. Для остановки автомобиля полицейский несколько раз выстрелил по колесам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Не справившись с управлением, 22-летний водитель, у которого были видимые признаки алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в препятствие. Сотрудники полиции составили несколько административных материалов. Уточняется, что гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринском округе Курганской области полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным 22-летним водителем. Нарушитель не реагировал на требования остановиться, увеличивал скорость и выезжал на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Ночью с 4 на 5 октября водитель автомобиля ВАЗ-2114 пытался скрыться. Он не реагировал на требования остановиться, увеличивал скорость и выезжал на полосу встречного движения. Автоинспектор с помощью громкоговорителя предупредил нарушителя, что будет применено огнестрельное оружие в случае невыполнения требований. Для остановки автомобиля полицейский несколько раз выстрелил по колесам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Не справившись с управлением, 22-летний водитель, у которого были видимые признаки алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в препятствие. Сотрудники полиции составили несколько административных материалов. Уточняется, что гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.