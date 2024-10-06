06 октября 2024

В Салехарде закрыли детский сад

В Салехарде закрыли на капремонт детский сад «Снегурочка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детсад "Снегурочка" был построен в 1975 году
Детсад "Снегурочка" был построен в 1975 году Фото:

В Салехарде детский сад «Снегурочка», построенный в 1975 году, закрыли на капитальный ремонт. Об этом URA.RU стало известно из сообщения администрации муниципалитета.

«Детский сад „Снегурочка“ ждет полное обновление. Сад, введенный в эксплуатацию в 1975 году, закрыли на капремонт», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Мэрия сообщила, что подрядчик заменит в здании полы, водные коммуникации, крышу, установит около 200 термостабилизаторов, а также обновит фасады, площадки и территорию вокруг. Общая стоимость ремонта составит свыше 200 миллионов рублей.

Открытие «Снегурочки» после капремонта произойдет в конце 2025 года. После завершения всех работ в саду появятся места для 200 детей. 

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В Салехарде детский сад «Снегурочка», построенный в 1975 году, закрыли на капитальный ремонт. Об этом URA.RU стало известно из сообщения администрации муниципалитета. «Детский сад „Снегурочка“ ждет полное обновление. Сад, введенный в эксплуатацию в 1975 году, закрыли на капремонт», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Мэрия сообщила, что подрядчик заменит в здании полы, водные коммуникации, крышу, установит около 200 термостабилизаторов, а также обновит фасады, площадки и территорию вокруг. Общая стоимость ремонта составит свыше 200 миллионов рублей. Открытие «Снегурочки» после капремонта произойдет в конце 2025 года. После завершения всех работ в саду появятся места для 200 детей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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