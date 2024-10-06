В Салехарде закрыли детский сад

В Салехарде детский сад «Снегурочка», построенный в 1975 году, закрыли на капитальный ремонт. Об этом URA.RU стало известно из сообщения администрации муниципалитета.
«Детский сад „Снегурочка“ ждет полное обновление. Сад, введенный в эксплуатацию в 1975 году, закрыли на капремонт», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
Мэрия сообщила, что подрядчик заменит в здании полы, водные коммуникации, крышу, установит около 200 термостабилизаторов, а также обновит фасады, площадки и территорию вокруг. Общая стоимость ремонта составит свыше 200 миллионов рублей.
Открытие «Снегурочки» после капремонта произойдет в конце 2025 года. После завершения всех работ в саду появятся места для 200 детей.
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