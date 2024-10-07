В Тюмени закрылся один из первых магазинов модной одежды

В Тюмени закрылся магазин женской одежды Incity. Об этом сообщили в администрации торгового центра, где и располагалась точка.
«Incity закрылся недавно. Торговая площадь, где магазин располагался, сейчас пустует. Что там будет — пока неизвестно», — сообщили в администрации ТРЦ «Панама».
Бренд женской одежды Incity в разное время насчитывал несколько магазинов по всей Тюмени. Точки располагалась как в торговых центрах, так и отдельными филиалами. Последние пять лет количество магазинов сократилось до одного, который как раз и находился в ТРЦ «Панама».
Информация о закрытии магазинов появилась еще в середине августа. Тогда руководство сообщило, что закроет часть своих филиалов, расположенных в регионах.
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