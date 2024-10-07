07 октября 2024

В Тюмени закрылся один из первых магазинов модной одежды

В Тюмени закрылся последний магазин бренда Incity
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины Incity закрываются по всем регионам
Магазины Incity закрываются по всем регионам Фото:

В Тюмени закрылся магазин женской одежды Incity. Об этом сообщили в администрации торгового центра, где и располагалась точка.

«Incity закрылся недавно. Торговая площадь, где магазин располагался, сейчас пустует. Что там будет — пока неизвестно», — сообщили в администрации ТРЦ «Панама».

Бренд женской одежды Incity в разное время насчитывал несколько магазинов по всей Тюмени. Точки располагалась как в торговых центрах, так и отдельными филиалами. Последние пять лет количество магазинов сократилось до одного, который как раз и находился в ТРЦ «Панама».

Информация о закрытии магазинов появилась еще в середине августа. Тогда руководство сообщило, что закроет часть своих филиалов, расположенных в регионах.

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В Тюмени закрылся магазин женской одежды Incity. Об этом сообщили в администрации торгового центра, где и располагалась точка. «Incity закрылся недавно. Торговая площадь, где магазин располагался, сейчас пустует. Что там будет — пока неизвестно», — сообщили в администрации ТРЦ «Панама». Бренд женской одежды Incity в разное время насчитывал несколько магазинов по всей Тюмени. Точки располагалась как в торговых центрах, так и отдельными филиалами. Последние пять лет количество магазинов сократилось до одного, который как раз и находился в ТРЦ «Панама». Информация о закрытии магазинов появилась еще в середине августа. Тогда руководство сообщило, что закроет часть своих филиалов, расположенных в регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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