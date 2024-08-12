В России закрывается крупная сеть магазинов одежды Incity

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На долю рынка Incity претендуют бренды группы "Спортмастер" (архивное фото)
На долю рынка Incity претендуют бренды группы "Спортмастер" (архивное фото) Фото:

В России начали массово закрывать магазины женского бренда одежды Incity, несмотря на возрастающий спрос потребителей бюджетную одежду и обувь. Причиной стали финансовые трудности компании — слабый ассортимент продукции и непоследовательная ценовая политика негативно сказались на развитии fashion-бизнеса.

«Закрытия коснулись в основном регионов и Подмосковья. В telegram-канале бренда представитель сети в конце июля сообщал о закрытии „некоторых магазинов“, в частности последнего Incity в Новосибирске», — передает газета «Коммерсант». Бывшие торговые площади бренда активно предлагаются другим арендаторам.

По данным газеты, основными претендентами на долю fashion-рынка являются бренды группы «Спортмастер». Входящая в нее сеть Ostin в этом году объявила о запуске магазинов молодежной одежды Face Code, а Zolla — Nice & Easy. В компаниях не прокомментировали ситуацию.  Региональные СМИ сообщают, что на месте Incity в Омске откроется новоиспеченный Face Code.

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В России начали массово закрывать магазины женского бренда одежды Incity, несмотря на возрастающий спрос потребителей бюджетную одежду и обувь. Причиной стали финансовые трудности компании — слабый ассортимент продукции и непоследовательная ценовая политика негативно сказались на развитии fashion-бизнеса. «Закрытия коснулись в основном регионов и Подмосковья. В telegram-канале бренда представитель сети в конце июля сообщал о закрытии „некоторых магазинов“, в частности последнего Incity в Новосибирске», — передает газета «Коммерсант». Бывшие торговые площади бренда активно предлагаются другим арендаторам. По данным газеты, основными претендентами на долю fashion-рынка являются бренды группы «Спортмастер». Входящая в нее сеть Ostin в этом году объявила о запуске магазинов молодежной одежды Face Code, а Zolla — Nice & Easy. В компаниях не прокомментировали ситуацию.  Региональные СМИ сообщают, что на месте Incity в Омске откроется новоиспеченный Face Code.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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