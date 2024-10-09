Определился первый кандидат на должность директора департамента культуры Тюменской области

Первым кандидатом на должность главы департамента культуры Тюменской области стала Ксения Татаренко, которая ранее работала заместителем гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. 9 октября было объявлено о том, что руководитель депкультуры Елена Майер покидает свой пост.
«Татаренко уволилась из ТКТО 30 августа. С большой долей вероятности именно она возглавит департамент культуры Тюменской области после ухода Майер. Во всяком случае, ее кандидатура всерьез рассматривается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Получить оперативный комментарий Ксении Татаренко URA.RU не удалось: в открытом доступе ее контактные данные отсутствуют. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться по поводу вероятного назначения на должность директора департамента культуры Тюменской области. В Информационный центр правительства региона направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Елена Майер покинула пост директора департамента культуры Тюменской области. По данным источников агентства, она продолжит работу в правительстве ХМАО. Там якобы сменит Елену Шумакову, занимающую должность замгубернатора со времен бывшей главы Югры Натальи Комаровой, и курирует образование, культуру и спорт.
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Первым кандидатом на должность главы департамента культуры Тюменской области стала Ксения Татаренко, которая ранее работала заместителем гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. 9 октября было объявлено о том, что руководитель депкультуры Елена Майер покидает свой пост. «Татаренко уволилась из ТКТО 30 августа. С большой долей вероятности именно она возглавит департамент культуры Тюменской области после ухода Майер. Во всяком случае, ее кандидатура всерьез рассматривается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Получить оперативный комментарий Ксении Татаренко URA.RU не удалось: в открытом доступе ее контактные данные отсутствуют. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться по поводу вероятного назначения на должность директора департамента культуры Тюменской области. В Информационный центр правительства региона направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Елена Майер покинула пост директора департамента культуры Тюменской области. По данным источников агентства, она продолжит работу в правительстве ХМАО. Там якобы сменит Елену Шумакову, занимающую должность замгубернатора со времен бывшей главы Югры Натальи Комаровой, и курирует образование, культуру и спорт.