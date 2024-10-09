09 октября 2024

Тюменский танцевальный ансамбль выступил с исполнительницей хита «Матушка»

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Певица и артисты выступили на Торжественной церемонии закрытия конкурса «Мастер года 2024» Фото:

Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» принял участие в концерте, где артисты коллектива выступили с певицей Татьяной Куртуковой, исполнившей хит «Матушка». Эта информация представлена на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.

«Практически все мероприятия, связанные со знаменательными датами в жизни города, области, региона, проходят с участием ансамбля. Коллектив принимал участие в Торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса „Мастер года 2024“. Артисты „Зорь Тюмени“ выступили с певицей Татьяной Куртуковой во время исполнения ее хита „Матушка“», — указано на сайте ТКТО.

Песня «Матушка» еще в 2022 году появилась на цифровых площадках, но в 2024 году стала популярной в социальных сетях. После чего трек находился в топ-10 на музыкальных онлайн платформах.

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Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» принял участие в концерте, где артисты коллектива выступили с певицей Татьяной Куртуковой, исполнившей хит «Матушка». Эта информация представлена на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. «Практически все мероприятия, связанные со знаменательными датами в жизни города, области, региона, проходят с участием ансамбля. Коллектив принимал участие в Торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса „Мастер года 2024“. Артисты „Зорь Тюмени“ выступили с певицей Татьяной Куртуковой во время исполнения ее хита „Матушка“», — указано на сайте ТКТО. Песня «Матушка» еще в 2022 году появилась на цифровых площадках, но в 2024 году стала популярной в социальных сетях. После чего трек находился в топ-10 на музыкальных онлайн платформах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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