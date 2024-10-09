Развлечения Знаменитости Тюменский танцевальный ансамбль выступил с исполнительницей хита «Матушка» 10 октября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Певица и артисты выступили на Торжественной церемонии закрытия конкурса «Мастер года 2024» Фото: Артем Геодакян/ТАСС Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» принял участие в концерте, где артисты коллектива выступили с певицей Татьяной Куртуковой, исполнившей хит «Матушка». Эта информация представлена на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. «Практически все мероприятия, связанные со знаменательными датами в жизни города, области, региона, проходят с участием ансамбля. Коллектив принимал участие в Торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса „Мастер года 2024“. Артисты „Зорь Тюмени“ выступили с певицей Татьяной Куртуковой во время исполнения ее хита „Матушка“», — указано на сайте ТКТО. Песня «Матушка» еще в 2022 году появилась на цифровых площадках, но в 2024 году стала популярной в социальных сетях. После чего трек находился в топ-10 на музыкальных онлайн платформах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» принял участие в концерте, где артисты коллектива выступили с певицей Татьяной Куртуковой, исполнившей хит «Матушка». Эта информация представлена на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. «Практически все мероприятия, связанные со знаменательными датами в жизни города, области, региона, проходят с участием ансамбля. Коллектив принимал участие в Торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса „Мастер года 2024“. Артисты „Зорь Тюмени“ выступили с певицей Татьяной Куртуковой во время исполнения ее хита „Матушка“», — указано на сайте ТКТО. Песня «Матушка» еще в 2022 году появилась на цифровых площадках, но в 2024 году стала популярной в социальных сетях. После чего трек находился в топ-10 на музыкальных онлайн платформах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям