Тюменский танцевальный ансамбль выступил с исполнительницей хита «Матушка»

Певица и артисты выступили на Торжественной церемонии закрытия конкурса «Мастер года 2024»Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» принял участие в концерте, где артисты коллектива выступили с певицей Татьяной Куртуковой, исполнившей хит «Матушка». Эта информация представлена на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.
«Практически все мероприятия, связанные со знаменательными датами в жизни города, области, региона, проходят с участием ансамбля. Коллектив принимал участие в Торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса „Мастер года 2024“. Артисты „Зорь Тюмени“ выступили с певицей Татьяной Куртуковой во время исполнения ее хита „Матушка“», — указано на сайте ТКТО.
Песня «Матушка» еще в 2022 году появилась на цифровых площадках, но в 2024 году стала популярной в социальных сетях. После чего трек находился в топ-10 на музыкальных онлайн платформах.
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Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» принял участие в концерте, где артисты коллектива выступили с певицей Татьяной Куртуковой, исполнившей хит «Матушка». Эта информация представлена на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. «Практически все мероприятия, связанные со знаменательными датами в жизни города, области, региона, проходят с участием ансамбля. Коллектив принимал участие в Торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса „Мастер года 2024“. Артисты „Зорь Тюмени“ выступили с певицей Татьяной Куртуковой во время исполнения ее хита „Матушка“», — указано на сайте ТКТО. Песня «Матушка» еще в 2022 году появилась на цифровых площадках, но в 2024 году стала популярной в социальных сетях. После чего трек находился в топ-10 на музыкальных онлайн платформах.